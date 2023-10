Après l’annonce mouvementée de l’arrêt en soirée du métro durant deux ans, pour cause de travaux de modernisation, c’est au tour des bus de bientôt faire parler d’eux à Marseille. Le nouveau réseau, qui doit être mis en place début 2025, est en effet inscrit à l’ordre du jour du conseil métropolitain de jeudi prochain, indique à 20 Minutes la métropole, confirmant une information de La Provence. Le bilan de la concertation publique sera alors donné.

La refonte du réseau de bus concerne Marseille mais également Allauch, Plan-de-Cuques ou encore Septèmes-les-Vallons. Dans les nouveautés notables du projet soumis à concertation, 22 lignes sont en service en soirée, contre 12 aujourd’hui, sur un total de 81 lignes de bus. Les 21 lignes principales circulant sur les axes majeurs ont une amplitude allant jusqu’à 1 heure du matin, soit une rallonge d’une demi-heure environ, avec une fréquence de 6 à dix minutes aux heures de pointe. Les lignes dites « standards » s’arrêtent elles toujours à 21 heures.

Le projet soumis à concertation rend par ailleurs la plage accessible directement à un plus grand nombre de quartiers. Ainsi, sur le projet accessible en ligne, un bus relie par exemple la plage des Catalans et la Belle de Mai. « La création du réseau de bus marseillais remonte aux années 1950 », rappelle la métropole dans le dossier de présentation. Depuis cette époque, l’architecture du réseau de bus a, dans son ensemble, peu évolué, hormis à l’occasion des créations et prolongements des lignes de métros et tramways ». Dévoilement des hypothèses retenues ce jeudi.