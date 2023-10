La voiture sérigraphiée police est ostensiblement stationnée sur la place de la halle Puget, premier arrondissement de Marseille, face à l’entrée du département d’économie de l’université. Ce jeudi matin, l’équipage de trois policiers multiplie sous l’œil des caméras les contrôles aux abords du site universitaire de Colbert au cœur d’un mélodrame médiatique : mercredi, son président Eric Berton a menacé de fermer « l’accès à ce bâtiment aux étudiants et aux personnels, faute de pouvoir assurer leur sécurité ». Pourquoi ? A cause du point de deal qui s’active non loin. Et si le bâtiment ne fermera finalement pas ses portes, le coup de com' semble réussi… alors que se profilent les élections universitaires début novembre.

« J’ai un peu de mal à comprendre pourquoi tout ça, lâche Mame-Stou, étudiante en première année qui sort de cours en ce milieu de matinée. Tant mieux s’ils arrivent à démanteler le réseau, mais nous, ça ne nous fait rien. Ils ne nous ont jamais approchés et si on ne les cherche pas, ils ne nous cherchent pas. » « C’était déjà comme ça du temps de ma sœur, qui a 27 ans », indique son amie Yasmine. Elles assurent « n’avoir jamais été agressées ». « Ce n’est pas comme si je tremblais en sortant », complète Yasmine. De son côté, Elhadji assure que « des fois on peut être dérangé parce que la fac doit être une institution qui incarne le savoir », mais que « personnellement » ça ne le « dérange pas parce qu'il n'y a pas de violence ». « Chacun vit sa vie. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils voulaient fermer, parce que ça ne touche pas la faculté », ajoute l'étudiant d'origine sénégalaise arrivé cette année à Marseille.

« On vous casse les couilles tous les jours et vous êtes encore là »

Parmi les étudiants rencontrés ce matin-là, les réactions sont à l’avenant : « Bien sûr il y a des gens qui traînent ici, mais titrer dans les journaux que ''les dealers chassent les étudiants'', je trouve ça malheureux, parce que c’est faux. Mon sentiment, c’est que les gens de Marseille ne sont pas choqués », pense Denis, étudiant en troisième année. Lui a grandi aux Réformés, un autre quartier du centre-ville de Marseille pas plus épargné par les zonards. Parlant de zonards, il ne faut pas attendre longtemps avant de voir passer sur cette place un adulte en perdition, allure de crackhead, errant de bon matin canette de bière forte et bon marché en main.

Postés dans une ruelle voisine, des jeunes du quartier regardent ce curieux spectacle mêlant journalistes, étudiants et forces de l’ordre. Les policiers les connaissent bien. Ils se tutoient et discutent très librement après avoir contrôlé l’un d’entre eux, façon police de proximité. « Je connais tous les prénoms et je les ai en photo dans mon bureau. Je les vois plus que ma famille », lance l’un des policiers fins connaisseurs du quartier, alors que s’engage une discussion avec les jeunes :

- « Vous êtes doués. On vous casse les couilles tous les jours et vous êtes encore là. Pourquoi vous n’achetez pas un café, ou quoi, un business tranquille pour en faire un endroit sympa. Vous savez que ça ne va pas durer », leur suggère un policier.

- « Ah moi je n’aime pas trop rentrer les sous euro par euro. Tac-tac, là on fait les sous en deux trois fois dans la journée. Et sur la tombe de ma mère, des CV j’en ai envoyés au moins 1.000. Si vous ne nous laissez pas travailler là on va faire quoi ? On va aller braquer et tu vas nous courir après », bravache l’un d’eux, survêt' noir, TN aux pieds.

- « Ou sinon on va aller charbonner pour Campagne-Lévêque ou dans les quartiers Nord et se faire plomber », poursuit un second, même dégaine, lunettes en plus.

Pris à part, son collègue Karim tout juste vingtenaire explique : « Je pense que la faculté abuse un peu. Ok, on dérange mais on n’est pas des criminels. Je suis né et j’ai grandi ici. En 2010, j’étais encore minot je jouais au ballon sur la place et ça vendait déjà. Et là, 2023, ça s’excite. D’accord, ils disent il y a de l’insécurité parce que la caméra de vidéosurveillance elle a été cassée. Mais les gens qui font ça, le font pour se sécuriser eux. Et, en vrai, même s’ils mettent toute l’équipe en prison, il y en aura d’autres qui viendront tant qu’il y aura de l’argent à se faire. »

Reste que de l’argent, ils n’en feront pas beaucoup aujourd’hui. Une fois les policiers le dos tourné, un trentenaire passe et demande « s’il y a moyen ». « Pas aujourd’hui frérot. Il n’y a rien. » Pas aujourd’hui à la halle Puget, mais à 200 mètres de là, « c’est les Carmes qui vont se gaver pour ce jour », comprend-on.

« C’est trop de cinéma pour rien »

Les Carmes, une cité du centre-ville située à un jet de pierre du Vieux-Port, sur une butte. Celle-ci a donné son nom à la « bande des Carmes », une équipe de narcos qui est montée dans le Top 3 Marseillais au début des années 2000… avant d’être démantelée entre descentes policières et règlements de comptes pendant la décennie 2010-2020. A présent, l’ambiance aux Carmes est un plus tranquille. Du moins, il n’y a plus de meurtre.

Une équipe de jeunes gens installés en bas du chemin piéton menant à la butte pense : « En vrai, ils veulent fermer la fac alors que les étudiants sont les premiers clients, balance l’un d’eux. C’est trop de cinéma pour rien. Après comme il y a beaucoup de guerres à Marseille en ce moment… Et Marseille est très médiatisée, hier c’était la Cayolle, aujourd’hui, c’est la halle Puget, et demain ? Ils feraient mieux d’arrêter les meurtriers. » Deux gars plus âgés viennent mettre un coup de pression, étonnés par cette discussion. « Tranquille, il ne demande pas si ça vend ici, mais ce qu’on pense », les rassure l’un des jeunes.

De retour sur le devant de la faculté, on y croise Léo qui vient d’apprendre que le bâtiment ne fermera finalement pas ses portes. L’étudiant est rassuré : « En distanciel, j’ai du mal, et je préfère comme ça parce que j’ai besoin d’un cadre. La réaction de la fac est un bon signal envoyé aux trafiquants et la médiatisation a permis que les gens prennent conscience. » Notamment que le trafic de drogue fonctionne en vases communicants et se déplace selon la pression sur certains points. De l’avis de tous ici, depuis que la pression policière s’est accentuée sur les gros points de deal du nord de Marseille, celui de la halle Puget a prospéré et a vu son activité s’accroître malgré la présence régulière de la police. « Le mois dernier, j’ai arrêté 30 personnes pour trafic ici, ils sont tous dehors », a confié à 20 Minutes un policier qui voit les recettes et le volume de vente augmenter.