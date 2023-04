Rencontrée ce mercredi après-midi dans un dojo de l’Insep pour parler maternité et carrière de haut niveau, Clarisse Agbégnénou, la judokate championne olympique en titre en -63 kg, en a profité pour confier son ressenti à 20 Minutes sur le peu de considération que lui porte la fédération de judo, et dont l'« affaire du kimono » en est le dernier chapitre en date. « Je prônais l’équité donc ça me va, mais je trouve dommage que les responsables de la fédé n’aient pas pris le temps d’en discuter avec moi, de me demander si ça me convenait, de m’impliquer et de me considérer dans cette histoire. »

Pour rappel, à la mi-février, alors que la quintuple championne du monde effectuait son retour en Grand Slam après son congé maternité, elle s’était présentée sur le tatami de Tel-Aviv avec un kimono de son sponsor personnel, la marque Mizuno, mettant notamment en avant la dérogation dont bénéficiait Teddy Riner.

« La fédération a tout fait dans son coin »

Contrariée par cette décision, la Fédération avait alors sanctionné la double championne olympique en la privant d’entraîneur pour la compétition en Israël. « C’est dommage de m’avoir autant pénalisé et craché dessus parce que j’ai combattu dans un autre kimono que celui du sponsor de la fédé (Adidas) pour en arriver là, pour trouver une entente quelques mois après. » Enfin, Clarisse Agbégnénou, donne un biberon d’eau à sa fille Athéna, presque dix mois, qui babille à côté, se reprend et ajoute. « Il n’y a pas eu d’accord commun. La fédération a tout fait dans son coin, ne m’en a pas parlé, a réglé son accord avec Teddy. »

Mais la judokate ne veut plus se battre en dehors du tatami. « Je suis ravie que toute l’équipe porte le même kimono, je ne ferais pas de problème, je me mets dans ma bulle. Je n’ai pas besoin de m’ajouter une charge mentale supplémentaire. Je n’attends plus de considération de leur part, j’avance avec mon équipe, et mon objectif, c’est d’être championne olympique à Paris. »