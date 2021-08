Ils étaient des centaines sous la pluie. Les jardins du Trocadéro étaient pleins pour accueillir les judokas français à leur retour des JO. Drapeaux sur le dos, médailles autour du cou, les champions avaient le sourire jusqu’aux oreilles face à un public qui ne cachait pas sa joie. Certains ont profité de leurs vacances pour faire le déplacement, comme Mathis et Elie, originaires de Mayenne. Les deux jeunes hommes n’ont rien raté de la finale face aux Japonais. Pour Elie, le judo est un sport aussi « noble » que « respectueux ». « Ça transmet toutes les valeurs du sport », ajoute-t-il.

D’autres sont venus en famille, comme Gérald et Anaïs, de Sainte-Maxime (Var). En vacances à Paris, le couple et ses deux enfants ont suivi les Jeux malgré la distance. Leur fils Loric, fan incorrigible, ne sait plus où se mettre : « Ça fait bizarre de les voir. » Mais la rencontre lui a redonné l’envie de reprendre le sport : « J’avais arrêté le judo mais là j’aimerais bien continuer. » Tony, qui a fait le voyage de Haute-Savoie, n’a pas été déçu : « On attendait tous une grosse performance. Je suis venu par défaut pour Teddy et Clarisse, ce sont les plus gros champions. » Et quand on lui demande le secret de ce sport qui fait vibrer petits et grands, la réponse fuse, limpide : « Le judo est un sport qui a sa place. C’est un sport populaire, qui ramène des gens. » La preuve en est faite à l’arrivée des champions, retentissante.

Au Japon, l’équipe de France a marqué le territoire

Ils étaient là : Clarisse Agbégnénou, Axel Clerget, Teddy Riner, Sarah-Léonie Cysique mais aussi Luka Mhkeidze, Romane Dicko, Amandine Buchart, ou encore Madeleine Malonga. Parmi eux, impossible de ne pas voir le doyen Teddy, qui dépasse ses compagnons de deux têtes. Interrogé sur sa performance individuelle, l’athlète fait le point : « C’est aussi ça les JO. Parfois ça passe, parfois ça casse. Malgré tout, cette médaille de bronze elle pèse lourd dans la balance. » Après une ovation à l’attention de la foule, le bilan est fort : « C’est marqué à vie : au Japon, l’équipe de France a marqué le territoire. »

Quant à la porte-drapeau Clarisse Agbégnénou, doublement médaillée d’or, la surprise était grande : « Une médaille c’était sûr, mais alors deux… » Sur son palmarès individuel, la jeune femme a survolé le combat par son mental : « C’était une journée sans faute, avec du stress, mais j’étais déterminée. L’année a été très difficile, je suis tombée bien bas. Mais en voyant que c’était Tina en face, j’ai souri et je me suis dit que c’était écrit. » Car l’année a été difficile : « J’ai été beaucoup déprimée, je me suis renfermée un peu, mais c’était pour vous ramener les belles médailles aujourd’hui. » Le public s’enflamme devant les larmes de la jeune femme, solaire malgré la pluie sur le parvis.

Dans l’alignement de la Tour Eiffel, les mots de Clarisse Agbégnénou ont une résonance particulière : « Rendez-vous à Paris 2024. »