Depuis le siège de Paris 2024, ce mardi matin, le patron du Comité d’organisation Tony Estanguet a présenté les grandes lignes du programme de recrutement des volontaires. Près de 45.000 postes sont à pourvoir pour les mille et une fonctions que requiert la bonne marche d’un événement de cette taille. Pour celles et ceux motivés par la perspective de faire partie de la grande aventure, cela démarre mercredi, avec l’ouverture de la plateforme dédiée aux candidatures.

A noter qu’en plus des recrues Paris 2024, 5.000 volontaires seront également embauchés par la Ville de Paris dans le cadre de son propre programme. Le portail d’inscription est commun et disponible ici : https://www.paris2024.org/fr/volontaires/.

Vous pourrez indiquer si vous êtes candidat pour le programme des volontaires de Paris 2024, celui de la ville de Paris, ou bien les deux. On vous résume tout ce qu’il faut savoir pour se lancer.

Les trois conditions de base

Le recrutement est ouvert à tous, avec un objectif de parité. Trois prérequis pour se porter candidat : Avoir 18 ans au 1er janvier 2024, être francophone et/ou anglophone, et être disponible au moins 10 jours sur toute la période des Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et/ou toute la période des Jeux paralympiques (24 août-8 septembre).

Les lieux d’affectation

Il y a des postes à pourvoir sur la quarantaine de sites de compétition des Jeux : à Paris et en Ile-de-France, à Bordeaux, Châteauroux, Lille, Marseille, Lyon, Nantes, Nice, Saint-Etienne et même Tahiti. Important à savoir, il faut pouvoir se loger sur place, ce n’est pas Paris 2024 qui vous fournira un logement. L’organisation vous remettra en revanche une carte de transports gratuite pendant la durée du volontariat.

Les types de mission

60 % concernent la qualité de l’expérience vécue par tous les acteurs des Jeux : spectateurs, athlètes, délégations sportives, journalistes…

Accueillir des personnes venues du monde entier, depuis les gares et les aéroports jusqu’aux différents sites (compétitions, entraînements, Villages des athlètes, centre des médias…) ; Orienter et accompagner au cœur des sites (guider les spectateurs jusqu’aux tribunes) ; Renseigner en cas de difficultés, ou orienter vers le bon interlocuteur ; Informer sur les programmes et animations annexes ; Transporter les acteurs des Jeux entre les sites dans des voitures ou des minibus 9 places ; Assister le personnel médical (pour les volontaires ayant un diplôme de médecine).

Profil recherché : Avoir le goût des relations humaines et le sens de l’accueil. Les volontaires sont ici les premiers points de contact avec les différents acteurs des Jeux, leur rôle est déterminant pour qu’ils vivent l’évènement dans des conditions optimales de confort et de convivialité.

35 % sont des missions au service de la performance sportive

Intervenir sur l’aire de compétition ou le terrain d’entraînement pour assister les sportifs (ramasser des balles de tennis, installer des starting-blocks, des plots de canoë slalom…) ; Saisir des informations de chronométrage, de notations, de statistiques ; Assister les athlètes dans les espaces qui leur sont réservés sur les sites de compétition et d’entraînement, les accompagner dans le cadre des contrôles antidopage ; Assister le personnel médical à la polyclinique du Village des athlètes ou sur les sites.

Profil recherché : Etre minutieux, rigoureux, passionné par les disciplines sportives. Leur but est de réunir toutes les conditions pour que les athlètes soient dans les meilleures dispositions possibles.

5 % des missions pensées pour fluidifier et faciliter l’organisation

Remettre leur accréditation à certains acteurs des Jeux (journalistes, délégations…) ; Distribuer des équipements comme des radios, des casques, des uniformes ; Assembler et installer du matériel léger de communication (kakémonos, chevalets…), s’assurer qu’il n’est pas endommagé, signaler le besoin de le remplacer…

Profil recherché : Se plaire dans l’opérationnel, savoir répondre aux besoins et parfois même les anticiper pour faciliter le travail de chaque acteur des Jeux.

Les étapes à franchir

1 - Une fois connecté à la plateforme, il vous sera demandé vos informations personnelles : identité, adresse et compétences spécifiques, par exemple les langues parlées et avec quel niveau.

2 – Vous devrez ensuite indiquer si vous candidatez au programme de Paris 2024, à celui de la ville de Paris ou aux deux.

3 – Le cœur de votre candidature : vous devrez répondre à un questionnaire d’orientation, avec diverses questions sur vos savoir-faire et savoir-être, qui débouchera sur un pourcentage de comptabilité avec telle ou telle fonction. Cela permettra aux recruteurs de définir le type de missions qui vous correspondra le mieux. Prévoir 30 à 45 minutes pour le remplir.

Les dates clé

22 mars : ouverture du portail d’inscription

3 mai : clôture des candidatures

Mai-août : études des candidatures

Septembre-décembre : notification à chaque candidat de l’attribution ou non d’une mission

1er trimestre 2024 : signature de la convention des volontaires, dévoilement de l’uniforme et début des formations

Avril 2024 : Les volontaires seront informés de leurs jours exacts de mobilisation, n’excéderont pas le nombre de jours qu’ils auront indiqués au moment de candidater.