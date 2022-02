Mardi 8 février

Les Français au menu

Il va y avoir du très lourd du côté tricolore ce mardi et on pourrait repartir avec une belle brochette de médailles. On commencera dès 3 heures du matin par Tess Ledeux, qui est en finale du Big Air. Deuxième des qualifications, la jeune skieuse (20 ans) vise l’or. Ni plus, ni moins. Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet chercheront aussi à monter sur la plus haute marche du podium, lors de l’individuel, après la deuxième place obtenue lors du relais mixte. Simon Desthieux et Fabien Claude seront également de la partie et tenteront de créer la surprise.

Enfin, faites du bruit pour Alexis Pinturault qui disputera le Super-G et tentera de remporter un premier titre olympique. Bon, face à la machine Marco Odermatt rien n’est gagné, mais sur un malentendu, on ne sait jamais. Matthieu Bailet, Nils Allègre, Blaise Giezendanner accompagneront le skieur de Courchevel.

La star du jour

Trois médailles d’or aux JO, six titres mondiaux, six gros globes de cristal… Le ski de fond et Johannes Klaebo ne font qu’un. Le Norvégien disputera les qualifications du sprint (avec les Français Lucas Chanavat, Richard Jouve et Renaud Jayet) sûrement la finale, ce mardi, après une improbable 40e place lors du skiathlon, dimanche. « Johannes a commencé à penser au sprint, indique l’entraîneur Eirik Myhr Nossum. C’est important pour lui. Il était déçu de ne pas pouvoir suivre, mais les trois gars sur le podium ont signé une performance extraordinaire. » Klaebo visait au moins une médaille dans chacune des six courses qu’il disputait.

La course du jour

Deux snowboarders, un couloir bleu, un couloir rouge, un slalom et les premiers en bas qui gagnent. Il n’y a rien de plus simple et de plus excitant que le slalom parallèle à regarder ce mardi. Et puis, ça nous permet d’avoir une petite pensée pour Karine Ruby, première championne olympique de snowboard en 1998 à Nagano (Japon), qui est décédée dans un accident de montagne à seulement 31 ans, en 2006.

Le papier à lire pour que nos Français imitent Anaïs Chevalier-Bouchet