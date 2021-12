Biathlon EN DIRECT: Jacquelin est parti comme un avion... Les autres Bleus se défendent...

Après un premier week-end de mise en jambes, les biathlètes sont de retour à Ostersund ce jeudi pour la 2e étape de Coupe du monde. Simon Desthieux, 3e de l'individuel puis 5e du sprint la semaine passée, va s'élancer pour ce nouveau sprint avec le maillot jaune de leader du classement général pour la première fois de sa carrière. Un honneur que seuls ont connu avant lui Patrice Bailly-Salins, Raphaël Poirée, Vincent Defrasnes et Martin Fourcade dans le camp tricolore. Les autres Français, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet en tête, voudront eux poursuivre sur le début de dynamique entrevu lors du sprint (4e et 6e) et montrer à l'armada norvégienne (les frères Boe, Christiansen et Bakken), déjà solidement installée devant.

>> On se retrouve vers 16h15 pour suivre cette belle baston ensemble