JO 2022 EN DIRECT : Drôle de match de hockey masqué entre Canadiennes et Russes… Suivez la journée avec nous

Salut ! La nuit de Chine a accouché d’une magnifique médaille d’argent, celle obtenue par Johan Clarey en descente, la deuxième dans le camp français depuis le début des Jeux. La première l’avait été le relais mixte de biathlon. On retrouve justement Anaïs Chevalier-Bouchet et Julia Simon ce lundi, dans la course individuelle, où s’aligneront aussi Anaïs Bescond et surtout Justine Braisaz-Bouchet, dans une forme olympique. Ça tombe bien. Si vous n’aimez pas le bibi, rassurez-vous, il y aura aussi du curling, du hockey ou du patinage de vitesse.