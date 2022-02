JO 2022 – Biathlon EN DIRECT : Chevalier Bouchet et Simon en course pour le titre...

Bonjour la famille !!!! On se retrouve ce matin pour tenter d’aller chercher un premier titre à Pékin. Pour ça, on compte sur nos biathlètes françaises. Elles sont quatre au départ de l’individuel et franchement sans être chauvin, elles ont toutes une carte à jouer. Après son magnifique passage sur le relais mixte, Julia Simon espère confirmer sa forme du moment.

Rendez-vous dès 10h pour le départ !