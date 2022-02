JO 2022 EN DIRECT : Le géant est lancé pour Tessa Worley… Tess Ledeux en tête au Big Air…

Salut les Olympix, salut les insomniaques, et salut tous ceux que j’oublie. On repart pour une nouvelle journée olympique après un dimanche noir. Mais comme dans la vie, il faut savoir avancer, on oublie la déception de Pépette Laffont et on se tourne vers l’avenir, où des médailles attendent peut-être Tess Ledeux en ski acrobatique et Tessa Worley en ski alpin. La concurrence sera rude mais on a de bonnes chances de croire que ces deux-là peuvent taper un grand coup à Pékin. On surveillera également l’increvable Jo Clarey, qui, porté par d’excellents récents résultats, se met à croire à la médaille du haut de ses 41 balais. On a envie de la vivre, cette belle histoire.

>> Début des épreuves dans une demi-heure à tout casser