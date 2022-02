Lundi 7 février

Les Françaises au menu

Un jour après la désillusion Perrine Laffont, la France olympique a déjà une ou deux bonnes occasions de se consoler avec des médailles. En ski alpin, Tessa Worley essayera de capitaliser sur sa bonne forme et son expérience pour aller gratter un podium sur le slalom géant. La puce, à qui les JO ont rarement réussi, a une occasion rêvée de conjurer le sort, quelques jours après avoir brandi le drapeau français lors de la cérémonie d’ouverture et un mois et demi après son succès à Lienz.

En biathlon, c’est un peu pareil pour Justine Braisaz​. Dans la forme physique de sa vie quoique toujours incertaine au tir, un aspect sur lequel elle travaille, la Française a aussi une référence en 2021-2022. Elle s’est récemment imposée sur l’individuel d’Antholz, et ça tombe plutôt bien, puisque lundi est le jour de l’indiv chez les femmes. Alors peut-être ?

La star du jour

Pas besoin de chercher mille ans dans le panel d’athlètes qui s’élanceront lundi : Mikaela Shiffrin est dans la place, donc la star, c’est forcément elle. L’Américaine, déjà double médaillée d’or aux JO, entame une campagne olympique à rallonge où elle s’alignera sur cinq épreuves. Même si elle juge impossible de réaliser deux semaines pleines, on se réserve le droit de penser qu’elle s’en tirera avec une ou deux médailles d’or. Et ça peut commencer dès lundi, même si elle n’est pas LA grande favorite. On y reviendra.

La course de la nuit

Mentionnons d’abord le fait que ce Géant sera la course à ne pas louper, lundi. Déjà, parce que la descente masculine annulée la veille viendra s’intercaler entre les deux manches de la course féminine et que c’est plutôt classe comme entracte. Ensuite, parce que toutes les skieuses n’ont qu’une envie : battre Sara Hector. Un chiffre, un seul. 50 % de victoire en Coupe du monde sur Géant appartiennent à la Suédoise. Le reste ? Deux pour Shiffrin, une pour Worley. Une bonne gueule de podium, ça. On signe où, du coup ?

Le podcast à écouter