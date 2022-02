Bon, on ne va pas vous survendre le truc. Pour nous Tricolores, cette nuit olympique ne restera pas dans la mémoire collective.

La nuit des Français

Elle a été à aussi excitante que celles des Andorrans ou des Malawites fans de JO. Pas d’athlète en patinage ni en slopestyle… Passons vite à la rubrique suivante.

La perf de la nuit

Zoi Sadowski-Synnot est une héroïne. A 21 ans, la jeune snowboardeuse a offert le premier or olympique dans des Jeux d’hiver à la Nouvelle-Zélande, en slopestyle. Et le jour de la fête nationale s’il vous plaît.

𝐋𝐚 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐞́ 𝐝𝐮 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭, mesdames et messieurs 🥲



Zoi Sadowski-Synnott, première Néo-Zélandaise de l'histoire en or aux JO d'hiver, a été portée en triomphe par ses... concurrentes 👏



Toute de noir vêtue, la Kiwi née à Sydney, en Australie, a porté le deuil de ses adversaires, avec un run qui a frôlé la perfection à 92,88 points, devant l’Américaine Julia Marino (87,68 points) et l’Australienne Tess Coady (84,15). « ZSS » ne débarque pas de nulle part, puisqu’elle est entre autres double championne du monde de la discipline. Elle avait aussi glané une médaille de bronze en big air aux Jeux de Pyeongchang il y a quatre ans.

Le raté de la nuit

Ce devait être le point d’orgue de ce début de journée (à l’heure chinoise). Mais Eole ne l’a pas voulu. Après trois reports, la descente hommes a tout simplement été annulée, pour des « raisons de sécurité et d’équité », selon les organisateurs. La course se disputera à une date qui reste encore à fixer.

Représentant des athlètes auprès de la Fédération internationale de ski (FIS) du haut de ses 41 ans, Johan Clarey approuve la décision : « On est tous prêts à courir un peu plus tard plutôt que de courir dans cette loterie, a lancé sur France Télévisions l’un des quatre Bleus engagés dans la discipline. En l’espace de dix mètres, le vent change à 180°. Sur la même portion, il peut être de dos pour certains coureurs, et de face pour les autres. »

Le vent… Retenez bien ce nom, on n’a pas fini d’en parler dans ces JO.