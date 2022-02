Dimanche 6 février – jour 2

Les Français au menu

C’est le grand jour pour Perrine Laffont, notre championne olympique du ski de bosses à Pyongchang, qui remet son titre en jeu dimanche en début d’après-midi chez vous à Zhangjiakou. Connue pour sa vitesse sur les skis incomparable sur le circuit, la Française de 23 ans a fini deuxième des qualifications jeudi. Elle peut devenir la troisième Française à décrocher deux médailles d’or aux Jeux d’hiver après la patineuse artistique Andrée Joly (1928 et 1932) et la skieuse Marielle Goitschel (1964 et 1968).

On suivra aussi avec une certaine tendresse le grand rendez-vous de Maurice Manificat sur le skiathlon à 8 heures du matin. Le fondeur le plus médaillé de l’historie tricolore n’a jamais été récompensé hormis en équipe et a très peu couru cette saison. Mais il a coché « sa course la plus importante des Jeux, sa dernière opportunité de ramener une médaille en individuel ».

La course de la nuit

Comment évoquer autre chose que la mythique descente de ski alpin masculine, l’équivalent du 100 m des JO d’été. Cette année, une piste inédite, The Rock, trois bornes de dénivelé, des courbes, des bosses, un mur à 68 %, une neige particulièrement abrasive et des rafales de vent qui peuvent faire de l’épreuve « une loterie », selon Johan Clarey. Le Français a sa carte à jouer, comme Brice Gienzendanner, mais les favoris sont à chercher du côté d’Aleksander Aamodt Kilde, numéro mondial de la discipline, Marco Odermatt, le prodige suisse qui vient de prendre la 2e place à Kitzbühel, et son compatriote Beat Feuz, bronzé en 2018 et détenteur des quatre derniers globes de descente.

L’athlète à suivre

Celle-ci, on est allés la chercher loin et ce n’est pas vraiment une star, mais on pensera très fort à Andrea Braendli. La gardienne de l’équipe suisse de hockey sur glace a réussi un match titanesque jeudi contre les tenantes du titre canadiennes (58 arrêts), mais elle en a quand même pris douze dans la musette. Et dire qu’il faut remettre ça à 14 heures contre les Etats-Unis, deuxième meilleure équipe du monde chez les filles. Bon courage Andrea pour le bombardement à venir.

Le podcast à écouter