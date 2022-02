Pépète tient son rang. La championne olympique 2018 Perrine Laffont s’est qualifiée pour la finale en ski de bosses en signant le deuxième meilleur score de la manche de qualifs, jeudi à Zhangjiakou.

Laffont a facilement passé ce premier cap. Elle a levé le poing en franchissant la ligne après son passage d’une trentaine de secondes, satisfaite de ses débuts dans la compétition. « C’est vraiment une belle entrée en matière. Ça permet de poser les bases et de pouvoir faire évoluer ensuite le run petit à petit », a-t-elle déclaré, soulagée d’avoir évacué la pression de plus en plus forte à l’approche de son entrée en lice.

Ben Cavet assure aussi

Chez les hommes, Ben Cavet s’est aussi qualifié pour la finale olympique grâce à sa troisième place. A 28 ans, Ben Cavet a réalisé un run de 78,40 points, lui assurant une place dans les dix premiers synonymes de qualification pour la finale. Il a terminé à plus de deux points et demi du grandissime favori pour l’or olympique et tenant du titre, Mikael Kingsbury (81,15 pts).