JO 2022 – EN DIRECT : La descente repoussée d'une heure.... Les Britanniques affrontent les Chinois en curling...

3h15 : patinage artistique

Sur la glace de la patinoire de Pékin, en épreuve par équipes, les athlètes se succèdent dans le programme court féminin. Ça tourne, ça vrille sur les patins et c’est plutôt esthétique pour ses qualifications. Une seule faute de mauvais goût, à mon sens, la chinoise Zhu Y a fait sa prestation sur une reprise version classique de Paint it Black des Stones. Vous imaginez Keith Richards avec un violoncelle ? Non ? Moi non plus !