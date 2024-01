Une statue pour Elohim Prandi, et vite ! Si la France s’est qualifiée miraculeusement pour la finale de l’Euro de hand en battant la Suède en prolongation (34-30), elle le doit en grande partie à son arrière gauche (et un peu à l’arbitrage aussi, mais c’est une autre histoire). On rembobine : après une première période de rêve, où la France a compté jusqu’à huit points d’avance, la bande à Guillaume Gille s’effondre complètement en seconde période, jusqu’à cette dernière minute de folie. Menés de début, les Bleus réduisent d’abord le score, avant que les Suédois n’échouent à planter le but fatal. Dans la foulée, la France hérite d’un coup franc à jouer au buzzer. Elohim Prandi, docteur ès praline, prend ses responsabilités. La suite appartient à l’histoire.

Par ce tir, Elohim Prandi a envoyé les siens en prolongation. Abattus, les Suédois ont sombré lors des deux mi-temps de cinq minutes. Après une séance selfie de groupe sur le terrain, le héros du soir est revenu sur son action magique au micro de beIN Sports : « Je suis archi fier. Ce coup franc direct fait partie de mon job, j’ai déjà prouvé que j’étais capable de réaliser ce genre de choses. J’ai confiance en moi, en l’équipe. Je suis un teigneux, pour moi c’était impensable de perdre. Honnêtement, j’ai analysé le mur devant moi, c’était un peu haut. Je me suis donc dit que je shootais sur le côté. Je me suis un peu décalé, et voilà. » Voilà, l’équipe de France est en finale de l’Euro de handball.