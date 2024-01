France – Suède EN DIRECT : Panique à bord à moins de dix minutes de la fin... Suivez ce match avec nous…

Actualiser

59e : Lenne marque, plus que 30 secondes et un but de retard! Possession suédoise à suivre... Mais d'abord temps mort suédois

58e : La Suède repasse à -2, c'est fini... On reviendra pas

58e : 25-26! Heureusement qu'on est aidé par l'arbitrage parce qu'il y a clairement pied de Remili...

57e : 24-26... Ca pue

56e : YOU SHALL NOT PASS! Palicka dit non! Toujours un but d'avance pour la Suède

56e : Prandi va chercher un jet de 7m! Mais il faut les marquer messieurs. Allez Hugo...

55e : Eh bah non, rien du tout! Pas de 2 minutes contre la Suède

55e : BALLON DANS LE VISAGE DE DESBONNET ET PETTERSON VA PRENDRE 2 MINUTES! Enfin j'espère. Lenne avait marqué juste avant, les Bleus ont l'occasion d'égaliser

54e : Le break est fait!! La Suède a deux points d'avance! Panique totale à bord!!!!

54e : PALICKA EMPECHE MEM D'EGALISER!! C'EST UN CAUCHEMAR

53e : 23-24, Bellahcene sort, Desbonnet le remplace

52e : Les Bleus en infériorité numérique au pire moment

52e : L'EXPLOIT DE DESCAT POUR EGALISER! Oui monsieur. On y croit! 23-23

51e : La Suède reprend l'avantage pour la première fois depuis 45 minutes. C'est CATASTROPHIQUE. 22-23

51e : Temps morts suédois. J'ai peur pour cette fin de match je vous le cache pas. Et dire que c'était quasi plié à la mi-temps.. C'est criminel d'avoir gâché une telle avance

50e : Ballon gratté par Dika Mem pour ne pas perdre l'avantage! Superbe. Il faut marquer maintenant. Plus que dix minutes

49e : PALICKA ARRETE UN PENO CETTE FOIS DEVANT MAHE! Il marche sur l'eau c'est un cauchemar absolu

48e : Non mais ok d'accord Claar qui balance une praline sans élan de 15 mètres pour égaliser...

46e : Nouvelle égalisation suédoise après un énième ballon français perdu bêtement! Mais Dika Mem remet les pendules à l'heure sur le tir suivant. +1 France

45e : LE DOUBLE ARRET DE ZINZIN DE PALICKA DEVANT DESCAT!! MAIS IL NOUS A FAIT QUOI LA LE GARDIEN SUEDOIS???

44e : REMILI VA CHERCHER UN JET DE 7M! Alors qu'il y avait une faute de Niko Kara, mais on va rien dire, chut

42e : La France retrouve un peu de réussite! Bellahcene sauvé par son poteau et nouveau but français sur la séquence suivante. +3! Bouffée d'oxygène

41e : LE BREAK! Bellahcene se réveille, Fabregas plante. OUF! Ca fait +2 France

40e : 19-18, la France reprend l'avantage

39e : Plus personne pour défendre, plus personne pour mettre de buts, plus personne pour arrêter les tirs. ET LA SUEDE REVIENT DE NULLE PART POUR EGALISER

38e : NOOOON LENNE QUI FAIT ZONE ET DERRIERE LA SUEDE NOUS PUNIT ENCORE! Plus qu'un but d'écart. Guillaume Gille demande un temps mort. C'est une raclée depuis le retour des vestiaires

37e : OUI NEDIM! Superbe défense française, elle fait du bien celle-là

36e : Mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Valentin Porte s'est blessé à la cheville et la Suède a un ballon pour revenir à un but

35e : +2, départ cata, vraiment... Ca fait 5-1 en seconde période. REVEILLEZ-VOUS OH!!!

33e : ON RESPIRE, MERCI LUDO! 18-14 France

33e : Plus que trois buts d'écart!! Début de seconde période cataclysmique, il faut se réveiller messieurs

32e : NON VALENTIN PORTE ECHOUE FACE A PALICKA! Le gardien suédois retrouve son mojo! 17-13, la France n'est plus qu'à +4

31e : Ah bah ça part pas top cette affaire avec une infériorité numérique pour commencer la seconde période. Les Suédois marquent et reviennent à cinq points

31e : C'EST REPARTI!

18h35 : Vous reprendrez bien un peu de Samir? Samir Bellahcene closed the door. 🔒🚪#ehfeuro2024 #heretoplay #FRASWE @FRAHandball pic.twitter.com/fLPocj1iWp — EHF EURO (@EHFEURO) January 26, 2024



18h26 : Première période aussi parfaite de la France que décevante de la part d'une équipe suédoise dont on attendait un peu plus. Mais surtout, ne vous réveillez pas messieurs. Restez mauvais. Moi ça me va bien comme ça.

30e : MI-TEMPS! Les Bleus partent au vestiaire avec une grosse avance. 17-11, si les hommes de Guillaume Gille ne déconnent pas en seconde période, ils verront la finale.

29e : +6 FRANCE! Descat est parfait à 7 mètres

28e : Bellahcene fait un match dingo et en plus de ça les Suédois lui offrent des tirs moisis pour lui permettre de gonfler ses stats. Alors qu'il n'a même pas besoin de ça!

27e : Perte de balle un peu nulle, la Suède en profite, 16-11 France

27e : AAAAHHHH LE TEMPS MORT DE GUILLAUME GILLE AU MOMENT OU PRANDI ENVOYAIT UN TOMAHAWK DANS LE BUT ADVERSE! C'est rageant

26e : POUAH! La manière dont Dika Mem vient de transpercer la défense suédoise pour offrir à la France son 16e but. C'est beau

25e : NOUVEL ARRET TRANQUILLE DE BELLAHCENE! Il est sur un nuage

23e : Arf le marcher de Remili me semble-t-il, sanctionné dans la foulé d'un but suédois. 15-10 pour la France, qui reste quand même bien tranquille

22e : POUAAAAH PRANDI LA CHOUQUETTE DE L'ESPACE IL A NETTOYE LA LULU SUEDOISE

21e : Dika Mem stoppe l'hémorragie! Et ça fait 14-9 pour les Bleus

20e : Attention!!! Les Bleus perdent en précision et la Suède repointe déjà le bout de son nez. Guillaume Gille, le temps mort c'est pour quand?

18e : Premier tir salement vendangé de la partie pour les Bleus, signé Remili qui envoie le ballon sur le toit de la salle

17e : Carlsbogard pour réduire le score, 13-7

16e : Lenne se balade et ça fait 13-6! Les Suédois sont complètement paumés ma foi

16e : 12-6, les Bleus marquent deux fois plus que les Suédois pour le moment, c'est du tout bon

14e : Les Suédois marquent leur premier but depuis neuf minutes. La séquence de folie que vient de pondre l'équipe de France! On est toujours à +5. Et +6 à l'instant grâce à Remili

13e : BELLAHCENE SIGNE UN NOUVEL ARRET! Sur le jeu rapide qui suit, Descat ne pardonne pas, et ça fait +5

12e : DESCAT! Il ne pardonne pas sur un jet de 7 mètres encore obtenu par Niko Karabatic, qui avait forcé la défense en zone adverse. +4 France

10e : BELLAHCENE FAIS MOI DES ENFANTS! Deux arrêts de suite, la France n'encaisse aucun but en infériorité numérique et derrière, Mem aggrave le score. BOUM! +3 pour les Bleus

9e : Merci Kentin! 6-4, Mahé ne tremble pas

9e : DIKA LEGENDAIRE QUI, MEME DANS CETTE SITUATION DESESPEREE, VA CHERCHER UN PENO

9e : Oh non l'erreur con! Mauvais changement en pleine action avec Bellahcene, sanctionné d'une nouvelle pénalité de deux minutes. La France va passer une minute en double infériorité numérique

8e : Magnifique action française conclue tout en subtilité par Remili, la France passe devant, 5-4

7e : Bonne nouvelle, Bellahcene réalise son premier arrêt. La mauvaise c'est que Descat prend deux minutes dans les dents pour une faute en amont

6e : TRES BIEN DESCAT! Sur un penalty obtenu par Nico Karabatic, Descat ne tremble pas et égalise. 4-4

5e : 4-3 pour la Suède. C'est facile pour les Scandinaves, là

4e : LENNE POUR EGALISER! Mais tout de même déjà trois arrêts pour Palicka. Il va vite falloir trouver la solution pour faire vaciller le gardien suédois

3e : VOILA LUDO! Fabregas réduit le score après une première tentative ratée de Mem mais repoussée dans les pieds français par Palicka. 2-3

3e : AIE! Deux duels offensifs ratés par les Français qui concèdent déjà le break. Maudit Palicka... Ca fait 1-3 pour les Suédois

2e : Carlsbogard est lui aussi déjà bien chaud comme en témoigne cette météorite pour égaliser. 1-1

1ère : REMILI OUVRE LE SCORE A DROITE! 1-0, ça part fort pour les Bleus

17h45 : C'EST PARTIIIIIIII

17h43 : Là où on voit que la Marseillaise a un avantage sur beaucoup d'hymnes, surtout avant un match, c'est que celui de la Suède m'évoque plutôt une balade en famille au bord d'un lac gelé par -10 degrés. Pas idéal pour se mettre dans le bain d'une demi d'Euro de hand

17h42 : Place aux hymnes, dernière étape avant le coup d'envoi CA VA DEMARRER 🔥#FRASUE pic.twitter.com/59dSySX7yD — Esprit Handball Caisse d'Epargne (@EspritHandball) January 26, 2024



17h40 : Mood à cinq minutes du coup d'envoi CA VA DEMARRER 🔥#FRASUE pic.twitter.com/59dSySX7yD — Esprit Handball Caisse d'Epargne (@EspritHandball) January 26, 2024



17h35 : C'est parti pour l'entrée des joueurs sur le terrain. Le cérémonial dure toujours 3-4 minutes, on connaît. Je suis pas hyper fan, mais ça fait partie du folklore

17h30 : Bellahcene va commencer dans les cages et ça tombe bien parce qu'on a dressé le portrait de la surprise de cet Euro dans les buts français. Handball Euro de handball 2024 : « Il a répondu au-delà des attentes », Samir Bellahcene, l'ovni qui garde les cages tricolores



17h25 : TUT TUT, C'est l'heure d'ouvrir le live. Une vingtaine de minutes avant le coup d'envoi, on pense à bien s'échauffer les épaules et les poignets, pour rien se fouler. Match physique en perspective face aux coriaces Suédois