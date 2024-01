France-Autriche EN DIRECT : Superbe réaction des Bleus qui passent devant… Suivez le match avec nous...

2e : Deuxième but d'Hutecek, Bellahcene n'y pouvait rien (13-12)

17e : Encore un arrêt de Bellahcene qui célèbre chaque parade comme s'il était champion du monde !!! Et derrière, Remili met le but du 10-9

16e : Passe ratée de Nikola Karabatic pour son pivot Nicolas Tournat, qui plus est retenu par un Autrichien. Et hop, un ballon bêtement perdu...