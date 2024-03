« Un blocage »… Les pirouettes de Luis Enrique pour éviter le sujet Mbappé

A Saint-Sébastien,

Lorsqu’il s’agit de faire rire, la scène parisienne dispose de nombreux talents qui se produisent dans des comedy clubs plus ou moins connus. En humour, un peu comme au foot, l’Ile-de-France est l’un des meilleurs centres de formation du monde. Pourtant, un concurrent de taille venu d’Espagne pourrait venir les concurrencer de manière déloyale, lui qui a déjà accès à des scènes mondiales : Luis Enrique.

L’entraîneur du PSG n’aime pas avoir les projecteurs braqués sur lui. Il adore ça. Comme lors de la conférence de presse ce lundi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Real Sociedad et le PSG. Dans le somptueux auditorium, plein comme un œuf, de la Reale Arena, l’ancien coach du Barça s’est énormément amusé, et a fait rire l’auditoire quand il a fallu aborder le cas Kylian Mbappé.

« Pas de commentaires »

Alors qu’il avait sorti son attaquant, et capitaine, à la mi-temps du match à Monaco, vendredi, Luis Enrique s’attendait, évidemment, à de nombreuses questions sur le sujet. A la première, l’Asturien a préféré répondre de manière collective, en éludant le cas de son n°7. Langue de bois, pensait-on. Pas du tout. Pas de langue du tout : « Le match de demain est suffisamment important, pas d’autres commentaires à faire », a-t-il répondu à la troisième question sur l’international français.

💬 Luis Enrique interrogé sur l'annonce du départ de Kylian Mbappé : « Je pense que le match de demain est aussi important pour nous... Pas d'autres commentaires. » #EDC pic.twitter.com/HxfyUL28qx — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 4, 2024 L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies J’accepte

Mais le bouquet final, le summum de l’humour est arrivé après qu’un confrère de Radio France a demandé au coach parisien si « en Ligue des champions, il fallait aussi se préparer à jouer sans Kylian Mbappé ». Luis Enrique a feint un problème de traduction, « un blocage » et a fait répéter le journaliste. Même réponse quelques secondes plus tard : « Où est la traductrice, c’est une question très dure. Il y avait Kylian dans la question, c’est que c’était vraiment très dur. »

Luis Enrique s’est alors penché en direction de la pauvre traductrice, assise derrière une vitre, qui n’avait rien demandé et s’est retrouvé au milieu du spectacle sans l’avoir demandé. « Tu n’as pas compris, moi non plus », avec un énorme clin d’œil en direction de la jeune femme.

« Je te réponds sur ce que j’ai envie »

Un confrère espagnol, bon samaritain, a bien traduit la question, mais tout le monde avait bien compris, vu le rictus de l’entraîneur qu’il ne s’agissait ni d’un problème de traduction, ni d’un problème de micro, ni quoi que ce soit. « Je dois accepter les questions sur Mbappé, et je te réponds sur ce que j’ai envie », a-t-il reconnu à la fin de la conférence de presse. De toute façon, la consigne avait visiblement été donnée de ne répondre à aucune réponse sur le sujet.

Le pauvre Bradley Barcola a eu ainsi le nez qui s’allonge au moment où lui a été demandé si le « cirque » Mbappé à Monaco avait eu des conséquences dans la vie de groupe. « Moi j’étais concentré sur mon match, je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé, je suis là pour parler du match de demain », a sorti l’ancien Lyonnais bien rapidement. Lui au moins n’a pas été torturé trop longtemps par la profession, qui savait qu’elle n’en tirerait pas un mot de plus.