FC Séville - RC Lens EN DIRECT : Ocampos se rappelle aux mauvais souvenirs du foot français

9H30 : ILS SONT DE RETOUR ! LE RC LENS VA S'ENVOLER !

La Ligue des champions, les supporteurs Sang et Or attendaient ça depuis vingt ans. Entre temps, ils ont eu le temps de manger du pain noir : la Ligue 2, des matchs face à Chambly (avec tout le respect qu'on a pour Chambly), Guy Roux entraîneur (avec tout le respect qu'on a pour Guy Roux), Hafiz Mammadov actionnaire (avec tout le respect qu'on a... ah non)... Bref, Lens a traversé des tempêtes, mais c'est pour encore mieux apprécier ce retour en Europe. Premier passage ce mercredi soir en Andalousie, face au Sevilla Futbol Club, qui n'est pas non plus au meilleur de sa forme.

>> Rendez-vous dès 20h30 pour suivre cette rencontre.