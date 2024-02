Départ de Gattuso, sorties fracassantes de Benatia, mais où va l’OM ?

Faire venir Jean-Louis Gasset, moqué depuis une semaine après la victoire de la Côté d’Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations quelques jours après sa démission. Voilà la drôle d’idée des dirigeants de l’Olympique de Marseille pour remplacer Gennaro Gattuso, et tenter de sauver ce qu’il peut encore l’être d’ici la fin de saison. « On cherche quelqu’un pour être sur le banc jeudi [pour le match retour contre Donetsk], un entraîneur capable de redresser la barre sur les trois derniers mois. Pas quelqu’un qui restera, mais une solution d’urgence qui connaît la Ligue 1 », précise le club à 20 Minutes.

Si ce n’est – pour l’instant – qu’une rumeur, elle a fini d’achever les supporteurs sur les réseaux sociaux, comparant leur club à un « Ehpad ». Et on ne vous raconte même pas quand le nom de Ghislain Printant est sorti pour devenir son adjoint. « Je crois que c’est ce qui me fait le plus peur. Mettre Gasset, un entraîneur limogé après le 4-0 encaissé par la Côte d’Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, c’est quoi le message ? » s’interroge Titi, l’un des plus célèbres supporteurs de l’OM. Avec cette désagréable impression « qu’il n’y a plus personne à la barre et que le bateau est à la dérive ».

« Il n’y a plus personnes à la barre du navire »

« Tu gères le club comme tu peux, ce qui est sûr c’est qu’il n’est plus géré d’une main de maître. Tout le monde te le dit, le projet est complètement bancal. Les entraîneurs sont perdus et les joueurs ne veulent pas venir », ajoute amèrement notre supporteur.

La défaite contre Brest (1-0), dimanche soir, a un peu plus mis en exergue les difficultés de Gennaro Gattuso à trouver les solutions, lui qui avouait son impuissance avec une franchise démoralisante lors de ses récentes prises de parole. Elle a surtout scellé son avenir. « On est sur un protocole de rupture à l’amiable, on a vu dans ses dernières conférences de presse que le coach ne trouvait pas les solutions, la défaite contre Brest a confirmé tout ça », confirme le club.

Voilà donc venir un quatrième entraîneur cette saison, après l’échec de Marcelino moins de trois mois après son arrivée à Marseille et une première crise, l’intérim de Pancho Abardonado, et donc les quatre mois de Gattuso. La direction de l’Olympique de Marseille ne semble plus contrôler grand-chose depuis le départ d’Igor Tudor en fin de saison dernière.

Mehdi Benatia, « se tire une balle dans le pied »

Avant le match, déjà, la première prise de parole publique de Mehdi Benatia, le conseiller sportif, avait confirmé cette impression lorsqu’il s’est projeté sur le long terme avec l’entraîneur italien : « Moi très honnêtement, j’aimerais faire un projet sur trois-quatre ans avec un entraîneur comme Gennaro Gattuso, avec des idées, avec des joueurs qui rentrent parfaitement dans ce projet-là. » Moins de 24 heures plus tard, la réalité de l’OM lui a déjà donné tord.

🗨️ "On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie"



🗨️ "On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était un peu limite. Jonathan en faisait partie"

Medhi Benatia raconte ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss lors du dernier mercato 🗣️ pic.twitter.com/JqBItof3FY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2024

Pire encore, sa sortie sur le manque de professionnalisme de Jonathan Clauss. Un épisode qui avait déjà animé la fin du mercato hivernal et qu’on pensait clos, mais le conseiller du président a décidé d’en remettre une couche juste avant le match contre Brest. D’abord dans une interview donnée à Canal+, puis lors d’un entretien avant le coup d’envoi sur Amazon Prime, histoire de bien enfoncer le clou : « Je suis arrivé au mois de novembre, et on m’a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Mais il n’y a pas eu d’offre, Ok. Il joue, il n’y a pas de souci on verra en fin de saison ce qu’il se passera. L’état d’esprit est mieux ? Depuis cette affaire-là, c’est un petit mieux », a-t-il lâché.

Un dossier qui montre une nouvelle fois que « le foot est tellement devenu un business », pour l’ancien entraîneur de l’OM, Elie Baup : « L’aspect financier et le trading prennent tellement le pas sur la notion d’équipe, et ce n’est pas nouveau. » Des reproches déjà formulés envers Pablo Longoria et sa frénésie lors des différents mercatos. Mais pour Titi, l’interview de Mehdi Benatia, « c’est se tirer une balle dans le pied, il jette le joueur dans la fosse aux lions et l’abandonne à la vindicte populaire ».

« Ça pose des questions sur Longoria »

Tous ces épisodes renforcent un peu plus l’impression que les dirigeants de l’OM naviguent à vue, mais encore faudrait-il savoir qui dirige. Depuis la crise de septembre et le départ de son ami Marcelino, Pablo Longoria a vu la majorité de sa garde rapprochée s’envoler. A commencer par Javier Ribalta, l’ancien directeur du foot, et Pedro Iriondo, son ancien directeur général. Le président avait lui même mis son poste en jeu, avant de se raviser face à la demande du propriétaire Frank McCourt. « Cette saison est tellement particulière, il faut se rappeler que les dirigeants voulaient partir et beaucoup sont partis. Ça pose des questions sur Longoria, il y a beaucoup d’interrogations auxquelles on ne peut pas encore répondre », estime Elie Baup.

Le choix de Jean-Louis Gasset et de Ghislain Printant, duo d’entraîneurs de l’AS Saint-Etienne entre 2017 et 2019, esquisse la progressive prise de pouvoir d’un nouvel homme fort : Stéphane Tessier. Le directeur général de l’OM, ancien dirigeant stéphanois, semble imposer chaque jour un peu plus sa patte sur la destinée du club olympien, qui n'aura jamais paru aussi floue depuis longtemps.