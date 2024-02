Medhi Benatia dézingue Jonathan Clauss et ses « problèmes comportementaux »

«Je ne suis pas quelqu’un qui vit avec beaucoup d’émotions pour être honnête. » Le nouveau conseiller sportif de l’Olympique de Marseille Medhi Benatia a bien fait de glisser son credo en préambule, dimanche soir à l’occasion de sa première véritable tournée médiatique depuis sa prise de poste. Car l’ancien défenseur central du Bayern et de la Juventus a dans la foulée signé l’une des sorties de dirigeant les plus transparentes/surréalistes de l’histoire de la Ligue 1. Le timing interpellait déjà, à quelques minutes du coup d’envoi d’un Brest-OM déterminant pour ne pas se retrouver largué dans la course aux places européennes.

Et que dire du fond de son discours glissé sur Prime Video, au sujet de l’épineux dossier Jonathan Clauss. Perçu comme l’une des valeurs sûres d’un effectif décevant, l’ancien latéral lensois s’est retrouvé poussé vers la sortie à la surprise générale durant le mercato hivernal. Medhi Benatia n’a pas du tout botté en touche à ce sujet : « On n’a pas voulu le sortir pour le sortir. On a bien noté que depuis quelques mois, il ne jouait pas à son niveau. On a surtout noté des problèmes comportementaux avec le coach. Il faut savoir qu’il a été reçu plusieurs fois dans les bureaux. On n’a pas décidé un matin de sortir un international français, un des meilleurs joueurs de l’équipe. On attend beaucoup au niveau de la rigueur et de la discipline, surtout pour un joueur de son niveau ».

Medhi Benatia raconte ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss lors du dernier mercato 🗣️

Bim, mais ça ne s’arrête pas là : dans le même temps sur Canal +, une interview enregistrée du même Medhi Benatia est diffusée avant ce Brest-OM, perdu 1-0 malgré la supériorité numérique marseillaise dans la dernière demi-heure de jeu. Et là, le discours du jeune bras droit de Pablo Longoria est encore plus tranchant : « Quand je suis arrivé au club en novembre, on m’a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs et avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach [Gennaro Gattuso] pour lui expliquer ce qu’on attendait de lui dans l’attitude. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n’était pas le cas ».

Face à Samir Nasri, le dirigeant de 36 ans cite un exemple clé dans sa démonstration, lorsque Jonathan Clauss a demandé à quitter le terrain sur blessure, dès la 35e minute de jeu, le mois dernier contre Monaco (2-2). « Sur un joueur aussi important, tu es obligé de lui dire qu’il faut serrer les dents, ce n’était pas le moment où il pouvait nous lâcher, alors qu’il nous manquait 10 ou 12 mecs à ce moment-là, regrette l’ancien international marocain. On a appris par le staff médical que c’était un coup et qu’il n’y avait rien de particulier, donc tout le staff n’était pas content. »

Si le joueur « avait des envies d’ailleurs », Medhi Benatia explique qu’il n’y a « pas eu d’offre » cet hiver à son sujet. Relancé par Samir Nasri sur d’éventuelles améliorations de la part de Jonathan Clauss quant à son état d’esprit, finalement l’un des titulaires les moins décevants encore dimanche à Brest, le conseiller sportif conclut, pas convaincu du tout : « Depuis cette affaire-là, c’est un peu mieux, ouais ».

Sur Prime Video, il a aussi fait mine de se soucier de son avenir à court terme en équipe de France, lui qui avait été profondément déçu de manquer la Coupe du monde 2022 au Qatar : « Il va sûrement faire l’Euro à la fin de l’année, donc c’est bien pour tout le monde ». Pas certain que ces tacles appuyés/répétés face aux médias, dans une soirée très sombre pour l’OM, désormais 9e à huit points du top 5, soient de nature à convaincre Didier Deschamps de retenir Jonathan Clauss pour l’Euro 2024 en Allemagne.