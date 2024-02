Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies

0-0 entre Brest et l'OM au terme d'une première période franchement cool, surtout grâce aux intentions brestoises, ne nous cachons pas. A voir si les hommes d'Eric Roy survivront à l'intensité et l'énergie mises dans ce début de match.

Il fallait le sortir celui-là aussi. Le Brestois a été trouvé d'une passe subtile à la limite du hors jeu. En position de face à face, il ne parvient par à tromper le gardien de l'OM, qui couvrait très bien son but

Dans la séquence d'un corner pour l'OM le ballon revient finalement dans la surface. Le capitaine marseillais saute haut et prend l'élan nécessaire à un bon boxage de ballon. Mais malgré toute la bonne volonté, si c'est pas cadré, c'est pas cadré...

Le gardien de l'OM relâche le ballon dans la surface mais Brendan Chardonnet a l'agilité d'un tank et ne parvient pas à lober correctement la défense marseillaise. Ca file largement au-dessus. C'est vraiment l'un des pires lobs que j'ai vu de ma vie.

Lees-Melou intercepte une passe affreuse d'Onana plein axe et décoche une frappe enroulée. Il loupe la lucarne de très peu...

Ca c'est du football vertical. Un renversement, une passe en profondeur et une frappe de Pereira Lage à gauche de la surface. C'est puissant mais pas cadré.

Pour le moment l'arbitre n'a pas arrêté le jeu donc on ne sait pas si la VAR compte intervenir... Ah si, VAR check. Les arbitres considèrent que Lees-Melou n'a pas fait faute dans sa surface

C'est LE gros point fort des Bretons. On a vu la stat passer, le Stade Brestois est l'équipe qui remporte le plus de duels en Ligue 1. Plus de 1.200 au compteur