Rennes balayé, l’OM et Lens accrochés et Toulouse mal payé en Ligue Europa

Deux nuls et deux défaites. Les clubs français sont en mauvaise posture jeudi soir après les barrages aller de la Ligue Europa, à l’image de Rennes, balayé par l’AC Milan (3-0), ou de Marseille, accroché in extremis par le Shakhtar Donetsk (2-2).

La soirée a commencé par une première déception, celle de l’OM, qui a bien cru tenir une victoire précieuse contre le Shakhtar Donetsk. Deux fois, les Marseillais ont mené, et deux fois, les Ukrainiens ont égalisé dans la foulée, arrachant le nul dans le temps additionnel (90e+3).

Face à une formation de Donetsk contrainte de jouer « à domicile » à Hambourg en raison de la guerre qui fait rage dans son pays, les Phocéens, peu inspirés, enregistrent une contre-performance qui est, selon leur entraîneur Gennaro Gattuso, « la photographie de cette équipe et de cette saison ».

Rennes quasi-éliminé

L’addition a été encore plus corsée pour Rennes, invaincu depuis neuf rencontres au niveau national, mais qui a lourdement chuté à San Siro, contre l’AC Milan.

Les Bretons, trop tendres, ont cédé face aux Milanais, emmenés par les Bleus Theo Hernandez, Mike Maignan et Olivier Giroud. Battus 3-0, ils voient leurs chances de qualification sérieusement entamées, une semaine avant le match retour au Roazhon Park.

Lens muet à domicile

Malgré le soutien de son stade Bollaert, Lens a été bousculé et tenu en échec par Fribourg (0-0). Non seulement les Sang et Or ne sont pas parvenus à prendre l’avantage lors de cette manche aller, mais ils ont en plus été dominés par le club allemand, dans une meilleure position avant le match retour dans une semaine, qui déterminera le sort de cette confrontation.

Les Lensois n’ont pas réussi à se procurer de véritable occasion, au contraire des Allemands, qui ont frappé sur la barre transversale (19e) et ont vu Kevin Danso les priver d’un but grâce à un tacle miraculeux sur sa ligne (58e).

Di Maria bourreau de Toulouse

Côté français, le sourire aurait pu venir de Lisbonne, où Toulouse a longtemps cru tenir son exploit.

Le TFC, sans complexe, a montré sa force de caractère pour revenir à 1-1 mais deux buts sur pénalty d’Angel Di Maria, dont un au bout du temps additionnel (90e+8), ont permis aux Lisboètes de l’emporter et de prendre une option avant le retour au Stadium.