« On réglera ça en interne », promet Stéphan après le penaltygate rennais

Paris n’a pas le monopole des polémiques à deux sous. Rennes, par exemple, n’a rien à envier au PSG dans la catégorie penaltygate, dans laquelle les Parisiens comptent pourtant quelques monuments du genre. La version bretonne du scandale a mis en scène trois joueurs lors du match opposant le Stade Rennais à Clermont, dimanche en Ligue 1 : Martin Terrier, le tireur habituel, Ludovic Blas et Amine Gouiri, ce dernier ayant provoqué la faute.

Le point de penalty désigné par l’arbitre, Blas prend le ballon avec la ferme intention d’en découdre. Terrier n’est pas trop chaud, il fait valoir ses droits de tireur légitime. Quant à Gouiri, après tout, n’est-ce pas lui qui a obtenu la faute ?

Terrier se console avec un doublé

Blas sort finalement vainqueur de cette dispute en famille qui se solde par un échec total. Le penalty sera arrêté par Diaw et l’ancien Nantais sort terni de cette histoire. Le public du Roazhon Park n’a pas manqué de le siffler après ce numéro de cirque.

« Ce n’est pas une situation qui se gère à la mi-temps, mais qui va se gérer entre nous, en interne, à la reprise de l’entraînement, a déclaré Julien Stéphan après la rencontre. On ne va pas en faire tout un plat. On a gagné le match, on a mis des buts. » On en oublierait effectivement presque la victoire (3-1) des Rennais. Quant à Martin Terrier, il a pu se consoler en inscrivant un doublé.