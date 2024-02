J.Lau. et A.M.

Ce 18 février 2024 pourrait devenir une date clé dans l’histoire récente de l’OM. Tous les ingrédients d’une crise profonde du club marseillais ont été réunis, entre les sorties médiatiques lunaires de Medhi Benatia en avant-match concernant Jonathan Clauss, une nouvelle désillusion sur le terrain de Brest (1-0), malgré une supériorité numérique durant la dernière demi-heure, et des déclarations saignantes après ce couac. Pourtant blessé et forfait en Bretagne, le gardien de but espagnol Pau Lopez y est ainsi allé fort en zone mixte.

« On est dans la merde et c’est nous qui nous sommes mis dans cette merde. Maintenant on doit assumer. Les supporteurs pensent qu’on ne mérite pas de porter ce maillot et je suis d’accord avec eux. C’est la première fois que je pense ça depuis que je suis au club. Je l’ai dit dans le vestiaire, les excuses, c’est fini. Je ne veux plus entendre "j’ai mal ici ou là", c’est fini. Avec cette mentalité, on doit tous partir, on ne peut pas jouer ici. » »

En attendant l’énième chamboule-tout sur le mercato estival de l’ère Pablo Longoria, le premier à prendre la porte devrait sans surprise être Gennaro Gattuso. Appelé à la rescousse fin septembre après une crise (déjà) ayant incité Marcelino à partir, l’entraîneur italien semble usé et sans solution.

« On a touché le fond, a-t-il reconnu dimanche à Brest. Ce qu’on a produit ce soir est inacceptable. On n’est pas une vraie équipe, on est dans un tourbillon, un cercle vicieux et je crois qu’il faut s’occuper aujourd’hui de prendre le plus de points possibles pour récupérer un petit peu de sérénité. » Cela se fera sans lui, comme l’annonce ce lundi matin Foot Mercato (La Provence et L’Equipe ont depuis confirmé), persuadé que Gennaro Gattuso va jeter l’éponge. Joint par 20 Minutes, l’OM confirme « un protocole de rupture à l’amiable » avec le technicien transalpin, en raison « d’un constat commun que ça ne fonctionne pas ».

L’OM veut un « quelqu’un qui connaît bien la Ligue 1 »

Alors que celui-ci s’est présenté dimanche comme « le premier responsable », à la tête d’une équipe « sans âme », son départ, qui n’a pas (encore) été officialisé par la direction de l’Olympique de Marseille, serait la conséquence logique d’un début d’année désastreux. En 2024, le club n’a remporté qu’un de ses huit matchs officiels (à Thionville en Coupe de France) et s’enfonce dans le ventre mou en Ligue 1 (9e à huit points du Top 5).

De quoi inciter Pablo Longoria à recruter un troisième entraîneur dans cette saison galère. D’après L’Equipe, les dirigeants olympiens songent pour lui succéder la saison prochaine à Christophe Galtier, actuellement en poste au Qatar. Avant cela, l’OM miserait sur un intérim de l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire Jean-Louis Gasset. « Ça ne sera pas Pancho Abardonado [l’entraîneur adjoint] sur le banc jeudi, le club cherche un entraîneur capable de redresser la barre sur les trois derniers mois, indique à ce propos l’OM à 20 Minutes. Pas forcément un coach qui restera, mais quelqu’un qui connaît bien la Ligue 1. »