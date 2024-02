« Le diable qui te challenge », Haller raconte le moment où la finale a basculé

Parfois, il ne faut pas trop écouter son corps. Sans le conseil avisé d’un de ses coéquipiers, Sébastien Haller serait probablement sorti sur blessure avant d’avoir pu marquer le but de la victoire pour la Côte d’Ivoire en finale de la CAN 2024 face au Nigeria. C’est ce qu’a raconté à Téléfoot l’attaquant du Borussia Dortmund, qui entendait demander à se faire remplacer à un quart d’heure du terme.

C’est à ce moment précis qu’intervient son coéquipier Ghislain Konan, qui réussit à trouver les mots justes pour permettre à l’attaquant de se transcender. « Il voit que j’ai mal et que je veux sortir mais il me dit : ''ça, c’est le Diable qui te challenge, reste sur le terrain et tu vas voir''. Je l’ai regardé et j’ai dit 'je m’excuse, pardon'. Je suis resté et quelques minutes après, je marque. » Un but de pur attaquant pas à la portée du premier venu.

Haller indisponible plusieurs semaines

« Tout le monde m’attendait et me regardait, j’ai été décisif. Le fait de pouvoir le faire, ça fait du bien, ça rend fier. » Les supporters du Borussia Dortmund pourront se consoler en se disant que leur joueur, indisponible plusieurs semaines, a sacrifié sa cheville pour ramener un titre à son pays.