Les généreux cadeaux du président Ouattara aux Eléphants après leur sacre

Le temps des célébrations se poursuit en Côte d’Ivoire après le sacre des Éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations dimanche soir face au Nigeria (2-1). Après les scènes de fête d’Abidjan à Paris à l’issue de la victoire, les joueurs et l’entraîneur Emerse Faé ont été reçus par le président Alassane Ouattara. Et c’est peu de dire que le chef d’Etat se réjouit de cette troisième étoile glanée par ses « fils », comme il appelle les joueurs.

Après les avoir félicités d’avoir réussi à « réunir les Ivoiriens en un seul peuple » grâce à cette victoire, il les a surtout couverts de cadeaux. Il a ainsi annoncé offrir 100 millions de francs CFA (152.500 euros) à l’entraîneur, et 50 millions aux joueurs, ainsi qu’une villa de la même valeur. Un président généreux, qui faisait de cette CAN un objectif dans la vue de sa réélection, encore plus avec une victoire finale de la Côte d’Ivoire.