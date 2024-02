L’OL s’offre sa revanche dans l’Olympico (et de l’air) grâce à Lacazette

Au Parc OL,

L’OL tient sa revanche dans l’Olympico. Après son calvaire deux mois plus tôt lors du match remis au Vélodrome (3-0), les Lyonnais ont su se créer, ce dimanche, un possible tournant dans la lutte pour le maintien. Les joueurs de Pierre Sage se donnent ainsi un peu d’air, en revenant à hauteur de Montpellier (13e), avec trois points d’avance sur la zone rouge.

L’impact des recrues lyonnaises est déjà là

Quand vous êtes dans une panade historique au fin fond de la Ligue 1, ça aide quand même de pouvoir poser plus de 55 millions d’euros sur la table en plein hiver. En s’étant, par exemple, trouvé un métronome de l’entrejeu, l’OL a subitement moins une tronche de relégué en puissance. En chaussons à la baguette pour sa première, Nemanja Matic a apporté la sérénité et la justesse technique qui manquaient tant à Lyon sur sa désastreuse phase aller. En pointe, Gift Orban a eu du déchet mais il a montré une sacrée activité et une complicité prometteuse avec Alexandre Lacazette, à l’image du but dont il est à l’origine (37e). Quand on sait que les deux plus gros investissements de l’hiver (Orel Mangala et Saïd Benrahma) n’étaient pas encore qualifiés dimanche, on doute que l’angoissante bataille pour le maintien en Ligue 1 soit encore un réel sujet d’ici quelques semaines à Lyon.

Un OM bien tristoune

L’Olympique de Marseille aura donc surtout mis le feu à son cher rival… durant trois secondes. Le temps d’un éclair d’Amine Harit, auteur d’un audacieux lob du rond central sur la transversale tout près de devenir le but le plus rapide de l’histoire en Ligue 1. Puis rideau ou presque, malgré plus de 62 % de possession de balle, le plus souvent de manière inoffensive. Sans le moindre tir cadré à la mi-temps, avec trop peu de mouvement et un Quentin Merlin en souffrance pour ses débuts face à un Ernest Nuamah de gala. Il y a bien eu cette parade d’Anthony Lopes sur une volée à rebond d’Amine Harit (69e), et surtout un sauvetage héroïque (et chanceux) d’Ainsley Maitland-Niles sur un piqué de Pierre-Emerick Aubameyang, repoussé sur le poteau (79e). Mais l’OM (8e) devra faire bien plus pour retrouver le Top 5, désormais à six points.

Lacazette, encore et toujours

Même dans une saison galère, Alexandre Lacazette vient de claquer son dixième but en Ligue 1 pour délivrer les siens. Lorsque Gift Orban gâche deux grosses opportunités à 0-0 (10e et 14e), tout comme Ernest Nuamah, aussi insaisissable que timide dans sa frappe quand une balle de break en or se présente (54e), le capitaine lyonnais est toujours aussi impitoyable dans la surface de réparation. Même lorsqu’il est à la lutte avec Bamo Meïté, puis au sol, l’ancien Gunner se relève le premier pour conclure avec une rage froide (1-0, 37e). Proche du doublé dans la foulée après s’être à nouveau arraché pour trouver cette fois le montant de Pau Lopez (43e), Alexandre Lacazette mérite de jouer autre chose que le maintien.