Pour le tournoi de votre fils à Mandelieu-la-Napoule, les phases de poule de Ligue des champions de votre partie sur Football Manager en 2048 ou l’Euro 2024, c’est le moment que tout le monde attend (peut-être même plus que certains matchs du premier tour diront les mauvaises langues) : le tirage au sort. Ça tombe bien, il a lieu ce samedi soir à Hambourg, à l’Elbphilharmonie, une magnifique salle de concert qui domine le port de la cité allemande, l’une des villes hôtes de la compétition.

Placée en tête de série, grâce à notamment une phase de qualifications presque parfaite (7 victoires en 8 matchs), l’équipe de France va éviter de se taper, dès la phase de groupe, des pays comme l’Espagne, le Portugal, la Belgique ou l’Angleterre. Mais de jolies petites surprises pourraient venir garnir notre début d’été.

Le pire tirage : France, Turquie, Pays-Bas, Italie

Dans le chapeau 2, la majorité des équipes semblent au même niveau. Mais on détacherait la Turquie, qui a non seulement terminé première de son groupe devant la Croatie et le pays de Galles, mais va aussi bénéficier d’un soutien énorme en Allemagne, grâce à l’énorme communauté turque présente sur place. Ensuite, les Pays-Bas (chapeau 3) et l’Italie (chapeau 4) sont les équipes à éviter, même si elles ne sont pas bien flamboyantes sur les dernières années. L’Italie s’est d’ailleurs qualifiée in extremis pour cet Euro en battant l’Ukraine lors du dernier match de la phase de groupe, alors que les partenaires d’Oleksandr Zinchenko se plaignaient d’un penalty oublié en leur faveur.

Le meilleur tirage : France, Albanie, Slovaquie, barragiste

Evidemment, comme le disent tous les joueurs à longueur de week-end, « dans le football, tout est possible », mais on partirait outre-Rhin, en juin prochain, l’esprit un peu plus tranquille si on retrouvait l’Albanie et la Slovaquie dans notre groupe. Les Albanais ont eu beau finir premiers de leur groupe (devant la République tchèque et la Pologne), ça ne devrait pas impressionner la bande à Griezmann. Pareil pour la Slovaquie, quand on imagine le duel à la course Mbappé-Skriniar. Pour le barragiste, il faudra attendre quelques mois pour savoir le nom de l’équipe qualifiée. Ça se jouera entre pays de Galles, Finlande, Pologne, Estonie d’un côté, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Israël, Islande de l’autre et Géorgie, Luxembourg, Grèce, Kazakhstan. Autant dire, pas des foudres de guerre.

Le tirage le plus équipe de France compatible : France, Danemark, Pays-Bas, Suisse

Habituée des joutes continentales et internationales, la France finit régulièrement par tomber sur les mêmes équipes lors des phases de groupe des Euro ou Coupes du monde. On voit donc bien les Bleus se retrouver avec le Danemark (comme lors des Mondiaux 1998, 2002, 2018 et 2022, Euro 1984, 1992 et 2000), les Pays-Bas (Euro 2000, 2008) et la Suisse (Mondial 2006, 2014, Euro 2016). Allez, on va faire confiance en la fameuse « chatte à DD » pour nous sortir un groupe magnifique, et surtout accessible.