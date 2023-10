Pays-Bas - France EN DIRECT : Les Bleus mènent à la pause (mais bon sang ce qu'on s'ennuie)...

09h00 : Allez les gars, il y a un boulot à terminer !

Cinq victoires en cinq matchs, onze buts marqués et zéro encaissé. L’équipe de France se promène pour l’instant dans ces éliminatoires de l’Euro 2024. Un nouveau succès ce vendredi aux Pays-Bas, ou à la rigueur un nul si la Grèce perd en Irlande, permettrait aux Bleus d’assurer d’ores et déjà sa qualification. La tâche ne semble pas insurmontable, tant les Néerlandais sont diminués par les blessures (de Ligt, de Jong, Depay, Gakpo…). Les hommes de Ronald Koeman s’étaient déjà présentés avec de nombreux absents en mars au Stade de France, et étaient repartis avec une énorme rouste (4-0). Les Bleus restent toutefois sur un mauvais match, le 12 septembre en amical en Allemagne (2-1) et une grosse incertitude plane autour de Kylian Mbappé, en difficulté avec le Paris Saint-Germain et touché cette semaine par un deuil.

