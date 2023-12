Immense malaise à Hambourg lors du tirage au sort de l’Euro 2024. L’arrivée de l’Italie dans le groupe de la mort, celui de l’Espagne et de la Croatie, a été accompagnée d’une bande-son pas tout à fait adéquate : des gémissements ont alors été entendus dans une salle où l’assistance a paru mi-gênée, mi-amusée. On saluera le sang-froid de David Silva et des maîtres de cérémonie, qui ont parfois semblé à la limite du rire.

⚽️📨Insolite : lors du tirage au sort des groupes pour le prochain Euro de football, des gémissements se sont fait entendre. pic.twitter.com/7hs498iukS — AlertesInfos (@AlertesInfos) December 2, 2023





Il se pourrtait que tout ceci soit une vaste farce montée par le youtubeur Jarvo69 akaBMWJarvo. Ce dernier revendique le canular dans une vidéo. « Gros canular! Gros canular en approche », s'écrie-t-il, hilare, devant sa télé. Avant de jubiler au moment du gros plan sur David Silva. « Regardez, regardez! Vous pouvez l'entendre! ».

Tirage abordable pour la France

Outre le groupe C, le plus relevé du tournoi, en plus d'être celui victime de la farce, le tirage au sort de l’Euro a offert l’Autriche et les Pays-Bas à la France, qui devra encore attendre les barrages pour connaître le nom de son dernier adversaire. Il s’agira de la Pologne, du pays de Galles, de la Finlande ou l’Estonie. « La présence des Pays-Bas fait de ce groupe un groupe dense, a réagi Didier Deschamps au micro de TF1. Potentiellement, les Pays-Bas ont plus de qualités, mais ce n'est jamais évident de jouer l’Autriche avec une dominante athlétique. Les Pays-Bas au complet font partie des meilleures nations européennes. »