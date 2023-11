Si Michel Platini revient un jour dans le foot, une éventualité que l’ancien président de l’UEFA a toujours balayée jusqu’à présent, ce sera sans doute tout au bout du Finistère. Le Stade Brestois semble sur la même longueur d’onde que « Platoche », grand adversaire de l’arbitrage vidéo. Ainsi, selon L’Equipe, Denis Le Saint, président du 7e de Ligue 1, va envoyer un courrier à Vincent Labrune, son homologue à la LFP. L’objectif ? Demander tout simplement la suppression du VAR.

Avant Le Saint, l’entraîneur Eric Roy et le directeur sportif du club Grégory Lorenzi avaient pesté contre les décisions de l’arbitrage vidéo. Roy s’était insurgé sur Instagram après la défaite de son équipe à Monaco (2-0), le 5 novembre : « Comment et pourquoi la [sic] VAR saisit l’arbitre sur certaines actions de jeu et pas sur d’autres ? », s’était-il notamment interrogé.

Des débats dans d’autres pays

Comme on s’en doutait lors de son introduction, et comme on peut le constater dans d’autres championnats, notamment la Premier League, la technologie n’a pas apaisé les éternelles querelles autour de l’arbitrage.

Toutefois, la demande de Denis Le Saint a encore moins de chances d’être exaucée qu’une lettre au père Noël.