Un geste de la main accompagné d’un « chut » sonore et répété, avant une sortie encore plus démonstrative en montrant l’écusson du PSG et le nombre trois avec les doigts sous la bronca du public de Francis-Le-Blé. C’était un Kylian Mbappé roi du trash-talking dimanche à Brest, dans une attitude bravache qui ne ressemble pas à l’attaquant parisien, toujours prompt à garder son calme sur les terrains en toutes circonstances.

Hakimi insulté par le public ?

Mais pourquoi une telle agressivité, alors que la victoire ric-rac face à un adversaire de seconde zone ne méritait pas pareille émotion ? Selon nos confrères de RMC, Mbappé réagissait en fait aux insultes répétées d’une partie du public brestois à l’encontre du latéral marocain Achraf Hakimi, mis en examen pour tentative de viol en début d’année 2023, ce qu’il a confirmé sur X, en réponse au tweet d’un journaliste de l’Equipe qui s’interrogeait sur le bien-fondé de l’attitude de celui qui est aussi capitaine des Bleus, et donc rassembleur du foot français, en quelque sorte.

« Bah bien sûr, et j’aurais même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football peu importe le niveau…. ». Nouvelle confirmation que quand le kid de Bondy se met à tweeter, c’est que quelqu’un va sévèrement déguster.

Mbappé en mode chambrage après son but pic.twitter.com/m9jPgMr474 — zouuna (@ZOUUNAAAA) October 29, 2023



Si le public brestois l’a logiquement pris en grippe en fin de match, c’est une partie des joueurs et du staff bretons qui n’a pas compris pourquoi Kyky faisait du boudin, à l’image d’Eric Roy : « Je trouve que c’est ridicule, il devait tellement être au-dessus de tout. C’est un stade avec une ambiance plutôt saine. Alors bien sûr, tu peux toujours être chahuté c’est normal en plus, lui, c’est la star. Si je me retourne vingt ans en arrière, c’est un match qui aurait pu dégénérer, ç’aurait pu être grave. Il y a peut-être des choses à faire, parce que ça va arriver souvent. Cela ne m’intéresse pas d’épiloguer, mais ça ternit l’image de ce match ».