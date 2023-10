Brest - PSG EN DIRECT : Paris rejoint sur deux buts de la tête, les Brestois en fusion

Le PSG souffait sur corner depuis le début de la seconde mi-temps, et après une grosse occaze pour Mounié, c'est Le Douaron qui coupe au premier poteau et récompense le gros temps fort de Brest depuis la 40e.

53e : OH LE DOUARON LA TÊTE RENVERSEE ELLE EST MAGIQUE !!

51e : Mon Danilo sûr, toujours là pour dévier un ballon chaud et rattraper les boulettes de placement de Skriniar et sa charette légendaire

46e : ON y retourne sous un franc-soleil très temporaire. Possible que ce soit la tempête absolue avant la 50e

13h48 : Mi-temps à Brest. Très belle première mi-temps, on espère que ça va aider les Chinois à mettre de l'argent pour les droits de notre bonne vieille Liguain. Le but de Mounié permet d'avoir un peu de suspense, c'est parfait pour nous, même si Paris pourrait avoir plié le match

44e : Eric Roy parlait tout à l'heure de l'importance du 3e but, qui allait décider de la tournure des évènements. Paris a laissé passé sa chance de vivre une deuxième mi-temps tranquille

De la tête, évidemment, même si elle n'est pas très claire, l'impression que Danilo aide à la rentrer dans le but. La passivité de la défense parisienne sanctionnée un peu sévèrement, mais Lucas Hernandez doit être plus vigilant, ça part d'une simple touche...

le gardien bestois est presque toujours bien placé sur les frappes parisiennes. Parce que Mbappé à l'entrée de la surface du plat du pied, on sait ce que ça donne en général. Le troisième but n'est pas pour tout de sute

35e : Les rushs de Bradley Locko sur son côté gauche me rappellent les grandes années de Bédimo, entre Montpellier et l'OL. Belle générosité, Hakimi n'est pas pas le Parisien qui s'amuse le plus pour l'instant