On connaissait les groupes depuis jeudi et vendredi, voici désormais le calendrier de nos clubs français en Coupes d’Europe cette saison. Au total, six clubs sont engagés dans les différentes compétitions, avec les groupes les plus prestigieux pour le PSG, en Ligue des champions, et l’Olympique de Marseille en Ligue Europa.

Le PSG. Du lourd, du lourd, et du lourd. C’est le programme qui attend le Paris Saint-Germain dans cette phase de groupe de la Ligue des champions 23/24. Les Parisiens débuteront le 19 septembre avec la réception du Borussia Dotrmund, et enchaîneront le 4 octobre avec un déplacement en Angleterre, à Newcastle. La double opposition contre le Milan AC débutera à Paris le 25 octobre, avant le match retour à San Siro le 7 novembre. Les Magpies viendront ensuite au Parc des Princes le 28 novembre, avant le dernier match des poules en Allemagne le 13 décembre.

Le RC Lens. Groupe sympa et plutôt ouvert pour le Racing Club de Lens pour son retour dans la plus grande compétition européenne. Ils débuteront leur parcours à Séville le 20 septembre, avant de recevoir Arsenal le 3 octobre dans un stade Bollaert qui n’attend que ça et qui sera servi en octobre puisque le PSV Eindhoven suivra le 24. Le match retour se jouera le 9 novembre aux Pays-Bas, avant un nouveau déplacement à Arsenal le 29 novembre. Les Lensois termineront cette campagne avec la réception de Séville le 12 décembre.

L’Olympique de Marseille. Comme un goût de Ligue des champions pour l’OM de Pablo Longoria, avec un groupe B très relevé dans cette Ligue Europa. Les Marseillais débuteront tambours battants avec un déplacement à Amsterdam pour affronter l’Ajax le 21 septembre, avant de recevoir Brighton le 5 octobre. La double confrontation contre l’AEK débutera à Marseille le 26 octobre avant de se finir le 9 novembre à Athènes. Avant le choc au Vélodrome contre l’Ajax le 30 novembre et un dernier déplacement en Angleterre le 14 décembre.

Toulouse FC. Groupe plus abordable pour le Toulouse FC, même si Liverpool fait officie de grand favori. Les Toulousains commenceront par un déplacement à l’Union SG le 21 septembre, avant la réception de Lask le 5 octobre. Ce sera ensuite au tour de la double confrontation contre Liverpool, qui débutera à Anfield le 26 octobre, avant le match retour le 9 novembre. Toulouse enchaînera avec un deuxième match à domicile contre l’Union SG, avant de filer en Autriche, du côté de Lask, le 14 décembre.

Le Stade Rennais. On continue avec la Ligue Europa avec là aussi un joli petit groupe pour le Stade Rennais. Ils débuteront leur campagne européenne au Roazhon Park face au Maccabi Haifa le 21 septembre, avant de filer du côté de Villarreal le 5 octobre. Ils s’envoleront ensuite vers Athènes pour affronter le Panathinaïkos, tombeur de l’OM lors du tour préliminaire de Ligue des champions, le 26 octobre, avant de les recevoir le 9 novembre. Ils enchaîneront avec un déplacement à Haïfa le 30 novembre, et boucleront cette phase de groupe à domicile contre Villarreal le 14 décembre.

Le Losc. Les Lillois sont la seule équipe française de Ligue Europa Conférence, et autant vous dire qu’ils auront le droit à quelques déplacements « exotiques ». Pas pour leur premier match, puisqu’ils recevront les Slovènes d’Olimpija le 20 septembre, un mercredi c’est à souligner. Mais ils devront voyager jusqu’aux Iles Féroé le 5 octobre pour y affronter Klaksvik, avant de recevoir Bratislava le 26 octobre. Le match retour se jouera le 9 novembre en Slovaquie, et les Lillois enchaîneront avec un deuxième déplacement, en Slovénie, le 30 novembre. Le dernier match se jouera au stade Pierre Mauroy face à Klaksvik le 14 décembre.