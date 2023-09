Ligue Europa : L’OM dans la poule de la mort, Rennes contre Villarreal, Liverpool pour le TFC… Revivez le tirage au sort en direct

Le tirage au sort de la Ligue Europa Conférence, avec Lille, commence à 14 heures, mais on ne va pas pousser le vice jusqu'à le « liver ». Bon après-midi à toutes et tous !!!

13h47 : Allez, on se quitte là

The 2023/24 group stage is set ✅ #UELdraw pic.twitter.com/rKmamwpJyf

Bon, Liverpool est injouable, comme il l'avait été en 2006-2007 pour ce fameux 3e tour préliminaire de Ligue des champions (défaite 0-1 au Stadium, raclée 4-0 à Anfield). Mais pourquoi ne pas terminer les Autrichiens de Linz et les Belges de l'Union Saint-Gilloise ?

13h39 : Et enfin, le TFC aurait pu plus mal tomber pour son retour sur la scène européenne après 14 saisons d'absence

Le groupe F comprend aussi Villarreal, vainqueur de la Ligue Europa 2021 et demi-finaliste de la Ligue des champions 2022, le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos.

13h37 : Pour Rennes, ce ne sera pas évident non plus

L'OM se retrouve dans un terrible groupe B, avec l'Ajax Amsterdam, le Brighton de Roberto de Zerbi, 6e de Premier League la saison dernière et qui jouit d'une joli cote, mais aussi l'AEK Athènes.

13h35 : Allez, on récapitule pour Marseille

13h31 : L'AEK Athènes avec Marseille, l'Ajax et Brighton !

13h30 : Et le chapeau 4, celui du Toulouse Football Club !!!

13h30 : Les Norvégiens de Molde avec le Bayer Leverkusen et Karabagh

13h29 : Le Sheriff Tiraspol avec la Roma et le Slavia Prague

13h29 : Sturm Graz avec Atalanta et le Sporting Portugal

13h28 : Maccabi Haïfa avec le Stade Rennais et Villarreal. Les Israéliens ont rencontré le PSG l'an passé

13h26 : Brighton avec l'OM et l'Ajax... C'est costaud !!!

13h26 : Fribourg avec West Ham et l'Olympiakos

13h22 : Olympiakos avec West Ham dans le groupe C

13h18 : Les Glasgow Rangers dans le groupe C