Durant l’ère Jean-Michel Aulas, l’Olympique Lyonnais n’a parfois pas hésité à signer des joueuses majeures du PSG, comme Kaci, Dali, Hamraoui, Houara, Seger ou plus récemment Christiane Endler et Sara Däbritz. A chaque fois, le coup était double en D1 féminine : le renfort de l’OL, ogre absolu avec 16 titres de championnes de France et 8 sacres en Ligue des champions depuis 2007, et l’affaiblissement du rival parisien. Le Parisien révèle jeudi que Lyon va refaire le coup cet été en signant Kadidiatou Diani.

Après six saisons au Paris Saint-Germain, celle qui vient d’être élue meilleure joueuse du championnat lors des Trophées FFF de la D1 féminine arrivait en fin de contrat. « Je pense que beaucoup de choses doivent changer au PSG, expliquait l’attaquante de 28 ans à l’AFP en février. Je n’ai pas l’impression qu’on est considérées comme on devrait l’être. C’est compliqué de se projeter dans ces conditions-là. » On sentait donc depuis plusieurs mois que l’internationale tricolore n’allait pas prolonger à Paris.









Le renfort parfait, après la blessure de Cascarino et le départ de Macario

Et ce d’autant qu’en raison de l’affaire Hamraoui-Diallo, la direction du club parisien ne souhaitait plus traiter avec le conseiller et compagnon de Kadidiatou Diani, César Mavacala, également conseiller d’Aminata Diallo. A l’été 2020, l’OL avait déjà tenté de convaincre la joueuse clé des Bleues, titularisée jeudi en Irlande (0-3) par Hervé Renard pour le match de préparation à la prochaine Coupe du monde (du 20 juillet au 20 août). Blessée à la clavicule le 30 mars en quart de finale de la Ligue des champions à Wolfsburg, « Kadi » Diani a disputé le dernier de ses 168 matchs sous le maillot parisien ce jour-là.

La joueuse a récemment annoncé vouloir régler son avenir personnel avant le départ pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. On aura donc très vite la confirmation officielle de ce choix qui va chambouler les forces en présence en D1 féminine. Privé pour plusieurs mois de son internationale Delphine Cascarino, gravement blessée au genou, et après le départ de sa jeune Américaine Catarina Macario à Chelsea, l’OL signe donc le plus gros coup possible en recrutant la meilleure buteuse de la dernière saison de D1. L’ère Michèle Kang, nouvelle patronne de l’OL féminin, s’ouvre donc au mieux avec ce renfort XXL en provenance du rival parisien.