La rupture est définitivement consommée entre Corinne Diacre et certaines de ses cadres. Ce dimanche, Kadidiatou Diani, qui avait annoncé sa mise en retrait de l’équipe de France la semaine dernière dans la foulée de la prise de position de la capitaine Wendie Renard, a expliqué que plusieurs joueuses sont « arrivées à un point de non-retour » avec leur sélectionneuse. « Je parlerais de rupture, a déclaré la buteuse des Bleues dans l’émission Téléfoot. Il est important d’avoir du nouveau (à la tête de l’équipe), parce que les filles n’en peuvent plus. »

L’attaquante du PSG revient dans cet entretien sur « le manque de professionnalisme » constaté en équipe de France et mis en avant par les frondeuses dans leur communiqué. « On se retrouve avec un staff restreint, on n’a pas de coach adjoint, pas de coach spécifique pour les attaquantes alors que moi j’aimerais travailler devant le but, dit-elle. Il faut savoir que l’accès aux soins était quasiment interdit, il fallait être vraiment blessée pour avoir droit à un massage, comme on peut normalement avoir en club. Ce n’est pas normal, on est en équipe de France. »

« Un cri d’alarme »

Mardi, à la sortie du comité exécutif de la FFF, le président par intérim Philippe Diallo a annoncé la mise en place d’une commission spéciale chargée de s’occuper de ce dossier. Après avoir entendu les protagonistes, les conclusions de cette commission sont attendues jeudi.

Corinne Diacre va-t-elle démissionner, être licenciée ou maintenue en poste avec la promesse de changements de méthode ? Selon les informations de Canal +, elle ne compte pas partir d’elle-même, en tout cas. « On a poussé un cri d’alarme, j’espère que la Fédération va prendre ça au sérieux pour faire avancer notre équipe », répond Diani.

Pour elle, si Diacre reste en poste, il n’y aura pas de Coupe du monde. « On en rêve toutes, y renoncer aujourd’hui ça fait mal au cœur, mais je ne veux pas aller là-bas sans avoir les outils nécessaires pour aller chercher le trophée ou une médaille », ajoute la joueuse du PSG. Le temps presse. A cinq mois de ce Mondial en Océanie, l’équipe de France féminine vit la plus grosse crise de son histoire.