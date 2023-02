Le corps du footballeur Christian Atsu, qui a trouvé la mort dans le séisme en Turquie, va être rapatrié au Ghana dimanche, a déclaré le ministère des Affaires étrangères de ce pays. Atsu a perdu la vie à l’âge de 31 ans dans le tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février et fait plus de 44.000 morts.

Après deux semaines de recherche, son corps a été retrouvé samedi dans les décombres de l’immeuble où il vivait à Antakya. Le frère et la sœur du joueur étaient présents sur les lieux au moment de la macabre découverte. « La dépouille mortelle sera accompagnée par sa famille et par l’ambassadeur du Ghana en Turquie à bord d’un vol de Turkish Airlines qui arrivera à Accra à 19h40 », a précisé le ministère.









La veuve d’Atsu, Marie-Claire Rupio, et leurs trois enfants ont assisté à un hommage rendu au joueur à Newcastle, l’un de ses anciens clubs, samedi avant un match de Premier League contre Liverpool. L’attaquant international ghanéen avait joué aussi à Porto et à Chelsea notamment avant de signer pour Hatayspor en Turquie en 2022. Il avait joué son dernier match pour ce club la veille du séisme.