Le stade Senol Günes de Trabzon a vécu un intense moment d’émotion jeudi soir, au moment d’accueillir le barrage aller de Ligue Europa Conference, entre Trabzonspor et les Suisses du FC Bâle (1-0). Lors de l’entrée des deux équipes sur la pelouse, les supporters turcs ont déployé un grand tifo en hommage aux victimes du séisme survenu le 6 février, qui a fait plus de 41.000 morts, selon un bilan toujours provisoire, dans le sud-est du pays et en Syrie.









On pouvait y voir un bébé sauvé par un secouriste, dont le casque porte de multiples drapeaux en référence à la solidarité internationale après cette catastrophe. Le message « Thank you » s’affiche sur le brassard du sauveteur, flanqué d’un berger allemand chargé de repérer les disparus dans les décombres. Derrière le tifo, une grande banderole annonçait : « Nous serons toujours ensemble, nous allons guérir nos blessures ».

Après le seul but du match, inscrit par le Danois Jens Stryger Larsen, les joueurs de Trabzonspor se sont réunis et ont brandi un drapeau turc, toujours en solidarité avec les victimes de la catastrophe.