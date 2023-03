Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Avec ce nouvel épisode, il est question d’une chanson populaire devenue l’hymne d’un club de foot. Non, il ne s’agit pas de You’ll Never Walk Alone à Liverpool, en Grande-Bretagne, mais du tube de Pierre Bachelet Les corons.









En février 2005, quatre jours après la mort du chanteur originaire du Pas-de-Calais, la direction du RC Lens décide de diffuser une de ses chansons, composée en hommage aux mineurs de fond dont il raconte la vie quotidienne.

Le RC Lens est-il vraiment le club des mineurs ?

Le refrain est repris en chœur par les 30.000 spectateurs. Un moment d’une intense émotion qui depuis n’a plus quitté les tribunes du stade Bollaert. A chaque rencontre, à domicile, mais aussi à l’extérieur, les supporteurs de Lens n’hésitent pas à entonner cet hymne à la mi-temps. D’où vient cet attachement à la mine ? Le RC Lens est-il vraiment ce club des mineurs que la légende décrit ? Si le sujet vous intéresse, filez vite écouter notre podcast sur le RC Lens et la chanson « Les corons » avec notre guide, l’ancien journaliste Thierry Tempez, passionné par l’histoire de ce club.

