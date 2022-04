Dans notre podcast « Zone mixte », on remonte le temps avec la série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Cette fois, l’épisode est en lien avec la course cycliste Paris-Roubaix, la reine des classiques, qui aura lieu dimanche.

On revient sur la première victoire du Belge Roger De Vlaeminck, en 1972, il y a tout juste 50 ans, dans des conditions climatiques éprouvantes. Ce succès en appellera d’autres puisque le coureur flamand s’est taillé un palmarès XXL sur cette épreuve. Il l’a remportée quatre fois et a terminé à neuf reprises sur le podium, un exploit jusqu’alors inégalé.

Une personnalité du peloton

Véritable personnalité du peloton, le Belge, aujourd’hui âgé de 75 ans, était l’un des rares à ne jamais avoir admis la supériorité de son compatriote Eddy Merckx. Dans le podcast, à écouter ci-dessus, l’historien du cyclisme, Pascal Sergent, nous raconte en détail cette rivalité et nous explique pourquoi Roger De Vlaeminck est ainsi devenu, dans les années 1970, et reste encore aujourd’hui, Monsieur Paris-Roubaix.

