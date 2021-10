Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on remonte le temps avec notre série « Il était une première fois, dans l’histoire du sport… ». Un épisode en lien avec la course cycliste Paris-Roubaix programmée dimanche. Cette classique a été reportée puis annulée, l’an dernier, avant d’être reportée, une nouvelle fois au printemps 2021, à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Dans cet épisode, on revient sur les raisons pour lesquelles les organisateurs de Paris-Roubaix ont décidé d’intégrer un nouveau secteur pavé redoutable lors de l’édition 1968. Découvrez aussi comment le coureur nordiste Jean Stablinski a orienté les recherches de l’équipe d’organisation pour que l’épreuve redevienne « l’enfer du Nord ».

« La course peut se perdre sur la tranchée d’Arenberg »

Depuis, cette Tranchée (ou Trouée) d’Arenberg est devenue un secteur incontournable de la course. « Ce n’est pas à la Trouée d’Arenberg que la course se gagne, en revanche, elle peut se perdre à cet endroit », raconte dans ce podcast Pascal Sergent, notre invité. Historien du cyclisme et président du comité régional des Hauts-de-France, il explique comment Paris-Roubaix a évolué au fil des ans et pourquoi, dans les années 1960, cette course avait perdu de sa superbe. Si vous voulez en savoir plus sur cette première fois, c’est simple comme un clic dans le lecteur audio ci-dessus.

