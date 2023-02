L’Argentine a remporté la Coupe du monde au Qatar sur le plan sportif. Mais dans les coulisses, Gianni Infantino est aussi l’un des grands gagnants de la compétition. A la suite du Mondial, le président de la FIFA va toucher cette année un bonus de 1,66 million d’euros, selon le rapport annuel de la FIFA pour 2022 dévoilé par Le Monde.









D’après le document, le grand patron du foot planétaire touche déjà 3,62 millions d’euros de rémunération annuelle globale, en incluant les primes et avant impôts.

Les autres dirigeants bien lotis eux aussi

L’inflation ne touche pas que les fruits et légumes ou les croquettes pour chiens, mais aussi les bonus de la FIFA, puisque Infantino avait « seulement » reçu 840.000 euros en rab après la Coupe du monde 2018 en Russie.

Les autres dirigeants de l’instance ne sont pas non plus à plaindre. Pour ne citer que le cas des membres du conseil de la FIFA, dont Noël Le Graët, toujours président de la FFF, ceux-ci touchent une indemnité de 233.000 euros par an, sans compter les indemnités journalières ou les frais de bouche.