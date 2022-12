Des nouvelles rassurantes de Pelé. La légende du foot âgée de, 82 ans, qui souffre d’une infection respiratoire, est toujours « stable » et « réagit convenablement », a indiqué ce samedi l’hôpital de Sao Paulo, où la légende brésilienne du football mondial est soignée depuis mardi. Pelé « poursuit son traitement et son état est toujours stable », ont déclaré les médecins de l’Hôpital Albert Einstein dans un communiqué. Il a également poster un message sur Instagram. «Je veux rassurer tout le monde. Je suis fort, et plein d'espoir et je continue mon traitement comme toujours. »





View this post on Instagram A post shared by Pelé (@pele)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





« Il réagit convenablement aux soins prodigués pour traiter son infection respiratoire, sans aucune dégradation au cours des dernières 24 heures », ont-ils ajouté.

Soutiens

Réagissant à des rumeurs faisant état d’une dégradation de son état de santé, plusieurs personnalités et organisations avaient exprimé leur solidarité au « Roi ». La superstar française Kylian Mbappé a rendu un hommage à Pelé en tweetant le message « Pray for the King » avec la mention « Pelé ».

La ville de Doha, où se déroule le Mondial-2022, a orné ce samedi plusieurs de ses bâtiments d’une photo de Pelé avec un message lui souhaitant un rétablissement rapide, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Pelé avait été admis mardi à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est « traitée par des antibiotiques », avaient précisé les médecins. Jeudi, sur son compte Instagram, Pelé avait indiqué qu’il s’agissait une « visite mensuelle » de routine et a remercié tous ceux lui ayant envoyé des messages de soutien.