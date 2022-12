La ville de Doha, où se déroule actuellement la Coupe du monde 2022, a orné ce samedi plusieurs de ses bâtiments d’une photo de Pelé, actuellement hospitalisé au Brésil pour une « infection respiratoire », avec un message lui souhaitant un rétablissement rapide, ont constaté des journalistes de l’AFP.

Autour du stade de Lusail, au nord de la ville, où se jouera notamment la finale, ou encore sur la célèbre Tour Aspire, non loin du stade Khalifa, une image de Pelé, de trois-quart dos, vêtu d’un maillot vert avec son célèbre N.10, est diffusée avec ces mots « Get well soon » (Récupère vite).

Sur la corniche, la grande promenade touristique longeant la baie de Doha, des dizaines de drones, qui s’animent chaque soir, ont dessiné en soirée un maillot avec inscrit « Pelé » et « N.10 » et le même message.

Une infection respiratoire

La superstar française Kylian Mbappé a rendu un hommage à Pelé en tweetant le message « Pray for the King » (Priez pour le Roi) avec la mention « Pelé ». De son côté, le capitaine anglais Harry Kane a lui aussi évoqué l’état de santé du Brésilien en conférence de presse. « On envoie évidemment toutes nos pensées à lui (Pelé) et à sa famille. C’est une inspiration dans notre sport, un joueur incroyable et une personnalité incroyable », a-t-il déclaré à la veille du 1/8 de finale des Anglais contre le Sénégal.

Pelé avait été admis, mardi, à l’hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est « traitée par des antibiotiques », avaient précisé les médecins.









Jeudi, sur son compte Instagram, Pelé avait indiqué qu’il s’agissait une « visite mensuelle » de routine et a remercié tous les gens lui ayant apporté leur soutien et leurs vœux de bon rétablissement. « Merci (…) à tous ceux qui m’envoient de bonnes énergies », a écrit le seul footballeur de l’histoire à avoir remporté trois Coupes du monde comme joueur (1958, 1962, 1970).