Retrouvée ivre et inconsciente le 31 mars dernier au volant de sa voiture stationnée, moteur allumé, sur un parking de Caroline du Nord, avec ses jumeaux à l’arrière du véhicule, l’ancienne gardienne Hope Solo a été condamnée lundi à deux ans de prison avec sursis pour conduite en état d’ivresse. L’ancienne gloire du foot aux Etats-Unis était également poursuivie pour avoir résisté aux policiers venus la contrôler ainsi que pour maltraitance d’enfants, charges abandonnées depuis à en croire le Winston-Salem Journal.

Le juge avait initialement condamné l’éphémère joueuse de l'OL (cinq matchs en 2005) à trente jours de prison ferme, avant de finalement lui accorder sa clémence du fait du traitement qu’elle a accepté de suivre pour soigner son alcoolisme dans un établissement spécialisé. Hope Solo devra tout de même s’acquitter d’une amende de 2500 dollars d’amende, à laquelle s’ajoutent 600 dollars de frais de laboratoire pour les tests pratiqués sur elle après son délit.

Hope Solo fait amende honorable

L’ex-gardienne, qui plaidait coupable devant la cour, a depuis publié un message sur Twitter pour réagir à sa condamnation. « Je suis fière de la maternité et de ce que mon mari et moi avons fait jour après jour pendant plus de deux ans, tout au long de la pandémie, avec nos jumeaux, assure-t-elle. Bien que je sois fière de nous, c’était incroyablement difficile et j’ai fait une énorme erreur. Facilement la pire de ma vie. J’ai sous-estimé à quel point l’alcool était devenu une partie destructrice de ma vie. L’avantage de faire une erreur aussi grosse est qu’on en tire les leçons rapidement. Cela a été difficile et parfois très douloureux. »