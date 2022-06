Ce n’est qu’un témoignage parmi tant d’autres, mais venant d’un spécialiste des combats à mains nues dans une cage, il résonne d’autant plus. Interrogé par RMC Sport sur les événements du Stade de France, samedi, en marge de la finale de la Ligue des champions, le combattant MMA Paddy Pimblett, originaire de Liverpool et fan des Reds, a livré un témoignage glaçant de sa soirée dyonisienne.

« Au moins, dans une cage, c’est du un-contre-un…, souffle la star montante de l’UFC à nos confrères. Quand on est sorti du stade, il y avait des groupes de trente personnes qui couraient partout. Des grandes meutes. Certains d’entre eux avaient des armes, des machettes, des couteaux, des barres de fer, des battes… Il fallait juste essayer de s’enfuir de cet endroit. Les gens étaient mis au sol, on leur volait leur montre et leurs affaires. »

American Nightmare in Saint-Denis

« Il y avait des gens qui couraient partout avec des machettes !, enchaîne-t-il, abasourdi. Je le répète depuis quelques jours : la seule chose à laquelle je peux comparer ça, c’est le film American Nightmare. Vous avez vu ce film ? Celui où on a le droit de tout faire pendant douze heures. Ça ressemblait à ça. C’était mon impression. Il n’y avait plus de lois, vous pouviez faire ce que vous vouliez. »

En plus des bandes venues détrousser et agresser les supporteurs des deux camps, Paddy Pimblett n’épargne pas non plus les forces de l’ordre françaises. « La police lançait du gaz lacrymogène sur tout le monde. Dans les petites sections que nous devions traverser pour arriver au stade, ils ont coincé et écrasé des milliers de personnes entre certains intervalles. Et quand on a demandé à des policiers ce qui se passait, ils nous ont rigolé au nez. Comme je l’ai dit, je n’ai jamais eu aussi peur pour ma sécurité et celle des personnes autour de moi que quand je suis sorti de ce stade samedi soir. »

Gérald Darmanin « dégoûtant et méprisable », selon Pimblett

Il assure notamment avoir vu des policiers ignorer sciemment l’assaut d’un bus de supporteurs anglais par « une cinquantaine d’hommes » venus en découdre. « Quand la police est arrivée, relate-t-il, au lieu de venir vers l’endroit où ça se passait pour faire arrêter tout ça, ils ont continué leur chemin le long de la route en passant à côté comme si de rien n’était. » Pour finir, la combattant MMA, qui assure qu’il ne mettra plus jamais les pieds au Stade de France de sa vie, fustige le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin après ses propos sur la responsabilité première des fans de Liverpool.

🗣💬 "Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'en sortant du Stade de France samedi"



💥 Le combattant UFC Paddy Pimblett, venu au SDF en tant que fan de Liverpool raconte les incidents. Il résume tout en une phrase : "au moins dans une cage c'est un contre un". pic.twitter.com/E3jF5qAWl8 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 2, 2022

« Que des mensonges ! Un mensonge total et énorme, dénonce-t-il. Cet homme devrait démissionner de son poste car il est dégoûtant et méprisable. C’est tellement facile d’utiliser les fans de Liverpool comme boucs émissaires… (…) Les déclarations que j’ai vues ces derniers jours dans la bouche de politiciens français sont juste dégueulasses. Ils n’étaient pas là ! (…) J’étais là, je sais ce qui s’est passé, j’étais coincé dans cette mêlée et dans ces scènes d’horreur, contrairement à eux. Je me fiche de ce que quiconque peut dire, de ce politicien sur scène qui ne dit que de la merde… C’est ce que ces gens font. Ils mentent. »