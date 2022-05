Des incidents « regrettables » et une fête gâchée, mais le pire a été évité, selon Gérald Darmanin. Invité du journal de TF1 pour s’expliquer sur les ratés lors de la finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool, au stade de France, samedi, le ministre de l’Intérieur a défendu les forces de l’ordre, soulignant qu’il n’y avait « pas eu de mort ou de blessé grave ».

Le ministre a rejeté la faute sur les faussaires, avec, selon lui, entre 30.000 et 40.000 personnes « avec un billet falsifié ou sans billet » qui ont tenté d’accéder au stade. Et assuré que la ministre des Sports avait demandé que les grandes compétitions sportives passent désormais à des « billets infalsifiables », c’est-à-dire « totalement numériques ».

70 % de faux billets lors du préfiltrage

Selon Gérald Darmanin, en plus des 80.000 spectateurs, il y avait entre 30.000 et 40.000 personnes supplémentaires sur le parvis du stade. Brandissant un billet falsifié et un authentique, le ministre a expliqué que les différences étaient peu visibles à l’œil nu. Selon lui, lors des opérations de préfiltrage des stadiers, « 70 % des personnes contrôlées, c’est-à-dire 120.000 personnes, ont vu leur billet étant faux ».

Je ne comprends pas les maths de Darmanin, qui dit sur TF1

- entre 30.000-40.000 personnes de plus (que les 80.000) avec billets falsifiés ou sans billets

- 70% des contrôles préfiltrage (des 120.000 personnes) ont vu "leur billet étant faux"

— Philippe Berry (@ptiberry) May 30, 2022

Ces chiffres sont difficiles à vérifier, car on ne sait pas combien de personnes ont été contrôlées initialement – et si cet échantillon comprenait davantage de faux billets, notamment côté RER D. Mais ils semblent exagérés, avec, en théorie, un maximum possible d’un tiers de tickets falsifiés (40.000 sur 120.000), selon les chiffres de Gérald Darmanin.

« Exclusivement avec la tribune britannique »

Quoi qu’il en soit, le résultat est connu : un « bouchon très important », avec un goulot d’étranglement au niveau des points de contrôle. Selon le ministre, la préfecture a donc pris la décision de lever le préfiltrage, ce qui a provoqué un important retard. « Bien sûr, la soirée a été dramatique, mais il n’y a pas eu de mort ou de blessé grave », insiste Gérald Darmanin.

Selon le ministre, ces problèmes de billets ont touché « exclusivement la tribune britannique », avec 97 % des supporteurs du Real Madrid assis dans le stade à 21 heures contre 50 % du côté de Liverpool. Mais Gérald Darmanin se garde d’affirmer que les faussaires étaient anglais, et se « félicite » de l’ouverture d’une enquête par le procureur de la république.

Une centaine d’interpellations

Selon le ministre de l’Intérieur, la police « a fait son travail » et a « interpellé » une centaine de « fauteurs de troubles », notamment des pickpockets. Il dénonce « les bêtises dites sur les réseaux sociaux, avec des insultes fortes contre les habitants de la Seine-Saint-Denis ».

Dans le détail, il y a eu 29 interpellations dans le stade, et « la moitié étaient des Britanniques ». Sur les 52 interpellations hors du stade, il y avait « 40 Français et 12 étrangers : un espagnol, un italien, huit Algériens, un Marocain et un Tunisien ». Gérald Darmanin de conclure : « Il ne faut pas que la droite extrême utilise ce malheureux événement pour sa campagne nauséabonde. »